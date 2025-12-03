Suscribete a
Nogueras responde a las cesiones de Sánchez: «La posición de Junts no cambia»
Lluvias y nevadas durante el puente de diciembre, según la Aemet

Mogherini, exjefa de la diplomacia de la UE, imputada por fraude y corrupción en contratación pública

La italiana y los otros dos detenidos quedan en libertad con cargos al no considerar que exista riesgo de fuga, según la Fiscalía Europea

Mogherini, detenida por presunto fraude: una socialista italiana tibia con Rusia y Cuba

La exjefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini
La exjefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini EFE

Europa Pres

La exjefa de la diplomacia de la Unión Europea y actual rectora del Colegio de Europa en Brujas, Federica Mogherini, ha quedado en libertad con cargos por fraude y corrupción en contratación pública, tras su detención el martes en Bélgica por presuntos delitos ... de favoritismo en la concesión de cursos de formación para jóvenes diplomáticos europeos financiados con fondos de la Unión Europea.

Descarga la app