Mogherini, detenida por presunto fraude: una socialista italiana tibia con Rusia y Cuba

Cuando Federica Mogherini fue nombrada alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a finales de 2014, la controversia no tardó en estallar. Con apenas 41 años, algunos Estados miembros la consideraron demasiado joven y expresaron públicamente sus reservas sobre su ... supuesta falta de experiencia en política internacional. Las críticas se limitaron entonces a eso, pero la socialista italiana se ha visto ahora envuelta en una polémica real con su detención en el seno de una investigación por fraude.

Mogherini, junto con otras dos personas, ha sido arrestada este martes en el marco de una operación policial por un presunto fraude por el uso indebido de fondos comunitarios para financiar las actividades del Colegio de Europa, donde ejercía como rectora desde septiembre de 2020. Las autoridades analizan el supuesto empleo de dinero procedente de Bruselas para la creación de una academia diplomática en este centro de Brujas.

Antes de ejercer como rectora de este centro, una prestigiosa institución de estudios de posgrado fundada a mitad del siglo XX por reconocidos intelectuales, Mogherini fue escogida como representante de la política exterior comunitaria en 2014. Más allá de las críticas en torno a su juventud y su presunta falta de experiencia para desempeñar el cargo, algunos países del Este del continente mostraron su disconformidad con el nombramiento por las posturas excesivamente tibias de la italiana hacia Rusia, especialmente en su conflicto con Ucrania.

Se referían, entre otras declaraciones, a unas palabras de cuando Mogherini era ministra de Asuntos Exteriores en su país a favor del South Stream, un gasoducto propuesto para el transporte de gas natural de Rusia hasta Italia y Austria a través de Bulgaria. Más tarde, moderaría su postura y, en una visita a Sarajevo (Bosnia Herzegovina), abogaría por un paquete de sanciones contra Moscú. No obstante, durante su mandato como alta representante, fue periódicamente acusada de tener posturas demasiado blandas o conciliadoras hacia la política exterior del Kremlin.

En esta línea, también fue censurada su postura sobre Cuba, principalmente por exiliados, activistas de derechos humanos y algunos eurodiputados conservadores. La polémica surgió a raíz de la iniciativa de Mogherini de impulsar un acuerdo de diálogo político y cooperación entre la UE y el país caribeño en 2016. Los opositores argumentaron que normalizaba las relaciones diplomáticas y económicas con el régimen de Raúl Castro, al que la alta representante nunca llamó «dictadura».

Las reprobaciones a su posición se intensificaron cuando, durante una visita a La Habana en 2018, Mogherini criticó públicamente el embargo estadounidense como «obsoleto e ilegal», pero su actitud fue percibida como demasiado indulgente hacia los abusos de los derechos humanos por parte del Gobierno cubano.

Una de las controversias más acaloradas durante su mandato surgió en 2017, cuando apareció en público con el hiyab en una visita oficial a Irán para la ceremonia de investidura del presidente Hassan Rouhani. La decisión provocó indignación y críticas en Italia y Europa, donde algunos políticos y comentaristas lo calificaron de «acto de sumisión femenina» o «reverencia» ante un régimen que impone el velo a las mujeres. En su defensa, hubo quien replicó que se trataba de un gesto de respeto al protocolo y las leyes locales.

Precisamente en relación con Irán, Mogherini resultó una figura clave en las negociaciones que culminaron en el acuerdo nuclear con Irán. Si bien el pacto fue aclamado por muchos como un éxito diplomático, también recibió críticas, en particular, de la Administración estadounidense de Donald Trump y sus aliados, por no ser lo suficientemente restrictivo.

Otro de los aspectos espinosos durante su mandato fue la gestión de la crisis migratoria en el Mediterráneo. Sus posturas, que en algunos casos exigían la colaboración entre la UE y las ONG para denunciar a los traficantes, fueron objeto de diversas interpretaciones y críticas políticas.

Inicios y etapa en Italia

Antes de llegar a alta representante de la UE, Mogherini inició su carrera política en Italia en el seno del Partido Demócrata. Nacida en 1973 en Roma, estudió Ciencias Políticas en la Universidad La Sapienza de la capital, donde se graduó con la máxima calificación. Tras unas primeras experiencias de juventud relacionadas con la izquierda, acabó en la formación vinculada al socialismo.

En 2008 fue elegida miembro de la Cámara de Diputados por el Partido Demócrata, cargo que desempeñó hasta 2014. El 21 de febrero de ese año el entonces 'premier', Matteo Renzi, la nombró ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional hasta que fue designada como alta representante de la UE.