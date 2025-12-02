Suscribete a
Mogherini, detenida por presunto fraude: una socialista italiana tibia con Rusia y Cuba

Ejerció como alta representante de la Unión y como ministra de Asuntos Exteriores de su país

África Albalá

Cuando Federica Mogherini fue nombrada alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a finales de 2014, la controversia no tardó en estallar. Con apenas 41 años, algunos Estados miembros la consideraron demasiado joven y expresaron públicamente sus reservas sobre su ... supuesta falta de experiencia en política internacional. Las críticas se limitaron entonces a eso, pero la socialista italiana se ha visto ahora envuelta en una polémica real con su detención en el seno de una investigación por fraude.

