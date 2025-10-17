Suscribete a
Misiles y paz en Ucrania: claves de la tercera visita de Zelenski a Trump en la Casa Blanca

Tras el alto el fuego en Gaza, el presidente de EE.UU. busca con el ucraniano el fin de la guerra con Rusia, mientras se prepara para reunirse con Putin en Budapest

Zelenski busca consolidar su buena sintonía con Trump para conseguir los misiles Tomahawk

Zelenski y Trump, durante la anterior reunión en el Despacho Oval
Zelenski y Trump, durante la anterior reunión en el Despacho Oval Apf
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llega este viernes a la Casa Blanca con una petición concreta: más armas y garantías de seguridad. En su tercera visita a Washington desde el regreso de Donald Trump al poder, el líder ucraniano busca consolidar la ... cooperación militar y económica con Estados Unidos en un momento en que la guerra entra en una fase prolongada y el presidente norteamericano intenta presentarse como mediador directo ante Moscú.

