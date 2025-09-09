El ministro de Seguridad de Israel responde tras el veto de entrada de España: «Denles entrada libre a los de Gaza»

El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, junto a Benjamin Netanyahu, en el atentado de este lunes en Jerusalén

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha respondido de forma irónica al veto de entrada a España anunciado por el Gobierno. En un mensaje en sus redes sociales, escrito en castellano, ha señalado que «denles entrada libre a España» a los de Gaza.

«No me dejen entrar amí... a los de Gaza, denles entrada libre a España», ha afirmado, apenas minutos más tarde de que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, haya anunciado el veto a Ben-Gvir, junto al ministro de Hacienda del Gobierno de Netanyahu, Bezalel Smotrich.

Noticia Relacionada Hamás «aplaude» las medidas y pide «pasos similares» a otros países El grupo pide «pasos similares» a «todos los países que exportan armas a la entidad fascista» por su ofensiva contra Gaza

La medida del ejecutivo español se ha adoptado en respuesta a la decisión de Tel Aviv de vetar a la entrada a Israel a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la ministra Sira Rego.

A su vez, esta prohibición fue adoptada tras el anuncio de Pedro Sánchez de este lunes en el que se aprobaron nuevas medidas contra «el genocidio» en Gaza. Además, tras el intercambio retórico y de vetos, el ministerio de Albares llamó a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Salomon.