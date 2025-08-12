El ministro de Hacienda de Brasil responsabiliza a Eduardo Bolsonaro por frustrar su reunión con EE.UU.

El diputado, Eduardo Bolsonaro y el periodista, Paulo Figueiredo, viajarán a Washington para mantener una serie de reuniones con auiutoridades estadounidenses

El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, informó el lunes que la reunión prevista el miércoles con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha quedado cancelada. El encuentro se iba a centrar en los aranceles impuestos por Washington a la importaciones brasileñas. Ante la anulación de dicha cita, Haddad ha acusado a la extrema derecha y, en particular, al diputado Eduardo Bolsonaro, por presionar para que la reunión no se llegase a celebrar, recoge Europa Press.

«La militancia antidiplomática de estas fuerzas de extrema derecha que colaboran con la Casa Blanca se enteró de mi conversación porque anuncié públicamente que me reuniría con Bessent el miércoles», afirmó Haddad en una entrevista para la cadena brasileña Globo. En sus declaraciones relató que «han trabajado con algunos asesores del presidente (Donald) Trump y la reunión con él, que debía ser virtual el miércoles, ha sido cancelada«.

En este sentido, argumentó que la situación de Brasil es diferente a la de otros países en cuanto a las negociaciones arancelarias, porque «hay una fuerza política con voz propia en la vida pública y que está ejerciendo una especie de antidiplomacia». Haddad señaló indirectamente al diputado Eduardo Bolsonaro, investigado por, presuntamente, incitar a Washington a adoptar medidas contra el Gobierno y el Tribunal Supremo brasileños.

«Es imposible no relacionar una cosa con otra. Porque en este tipo de cosas no hay coincidencia», defendió. Además, indicó que «incluso intentamos con la oficina del secretario del Tesoro reprogramar la reunión», sin que ésta diese solución alguna.

Por su parte, el diputado brasileño contestó a través de un comunicado difundido a través de la red social X por el periodista Paulo Figueiredo. Bolsonaro aseguró no tener «ningún control sobre la agenda» de Bessent, al que calificó como «un profesional admirable, que cumple con las directrices determinadas por el presidente y preserva única y exclusivamente los intereses del pueblo estadounidense».

«Cualquier reunión será una mera puesta en escena y, por lo tanto, inútil» Eduardo Bolsonaro Diputado federal de Brasil

Asimismo, el hijo de Jair Bolsonaro aseveró que «Haddad prefiere culpar a terceros por su propia incompetencia, mientras que (el presidente de Brasil, Luiz Inácio) Lula (da Silva) solo dice tonterías y agrava la crisis diplomática«. El diputado afirmó que, »hasta que Brasil no aborde« los argumentos de Trump para imponer los elevados aranceles, »cualquier reunión será una mera puesta en escena y, por lo tanto, inútil«.

En cambio, Bolsonaro y Figueiredo anunciaron que, el mismo día en que estaba prevista la conversación entre Haddad y Bessent, volverán «a viajar a Washington para mantener una serie de reuniones con autoridades estadounidenses, porque mantenemos las puertas abiertas». «Quizás Lula también las tuviera si, en lugar de proteger su propio régimen y hacer alardes ideológicos, antepusiera la diplomacia y el interés nacional«, añadieron.