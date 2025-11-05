Suscribete a
El ministro de la Diáspora de Israel pide a los judíos de Nueva York mudarse allí tras la victoria de Mamdani

«La ciudad que alguna vez fue símbolo de la libertad en el mundo entregó sus llaves a un partidario de Hamás», ha dicho Amichai Chikli, del ala dura del Gobierno de Israel

Trump, tras la victoria de Mamdani: «Miami será el refugio para los que huyen del comunismo de Nueva York»

El recientemente elegido alcalde de Nueva York, Zohran mamdani
El ministro israelí de la Diáspora y de la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, ha instado este miércoles a los judíos de Nueva York a mudarse a Israel tras la elección del izquierdista musulmán Zohran Mamdani como alcalde.

«La ciudad que alguna ... vez fue símbolo de la libertad en el mundo entregó sus llaves a un partidario de Hamás», ha escrito Chikli en su cuenta de X.com. «Nueva York nunca volverá a ser la misma, especialmente para su comunidad judía», añadió. «Invito a los judíos de Nueva York a considerar seriamente establecer su nuevo hogar en la Tierra de Israel».

