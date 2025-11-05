El ministro de la Diáspora de Israel pide a los judíos de Nueva York mudarse allí tras la victoria de Mamdani

El ministro israelí de la Diáspora y de la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, ha instado este miércoles a los judíos de Nueva York a mudarse a Israel tras la elección del izquierdista musulmán Zohran Mamdani como alcalde.

«La ciudad que alguna ... vez fue símbolo de la libertad en el mundo entregó sus llaves a un partidario de Hamás», ha escrito Chikli en su cuenta de X.com. «Nueva York nunca volverá a ser la misma, especialmente para su comunidad judía», añadió. «Invito a los judíos de Nueva York a considerar seriamente establecer su nuevo hogar en la Tierra de Israel».

Noticia Relacionada «La victoria de Mamdani reabre el debate entre los demócratas: movilización izquierdista o apelación al centro» Javier Ansorena Mamdani, de 34 años, se convertirá en el primer alcalde musulmán de la ciudad cuando asuma el cargo en enero. Defensor de larga data de la causa palestina, Mamdani también ha denunciado públicamente en los últimos meses el antisemitismo, así como la islamofobia que él mismo ha sufrido. Las posturas de Mamdani sobre Israel, al que el ministro israelí ha calificado de «régimen de apartheid» y ha acusado de cometer un «genocidio» en Gaza, han provocado la indignación de algunos sectores de la comunidad judía. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, conocido por sus posturas ultraderechistas, ha respaldado a Chikli: «El antisemitismo venció al sentido común. Mamdani es un partidario de Hamás, enemigo de Israel y antisemita declarado», ha afirmado en un comunicado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino en la recta final de la campaña para calificar a Mamdani de «enemigo de los judíos» y llamó «estúpido» a quien votara por él. En su última intervención este miércoles, ha vuelto a insistir en la idea: «Estados Unidos debe elegir entre el comunismo o el sentido común».

