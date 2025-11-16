Suscribete a
Alcaraz y Sinner, dos maestros en pugna por la corona de la ATP Finals

La ministra del Interior alerta de que la inmigración está destrozando el Reino Unido

En una entrevista, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, adelantó este domingo una serie de medidas de su reforma migratoria, que presentará oficialmente este lunes

La ministra del Interior endurece las condiciones para residir en el Reino Unido y promete «hacer lo que sea necesario para proteger las fronteras»

El Reino Unido está desbordado por el cruce de inmigrantes ilegales desde Francia por el canal de la Mancha
El Reino Unido está desbordado por el cruce de inmigrantes ilegales desde Francia por el canal de la Mancha
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

En una semana marcada por cifras crecientes de llegadas a las costas británicas a través del canal de la Mancha y por un clima político cada vez más tenso, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, decidió elevar el tono y anticipar el alcance de ... la importante reforma migratoria que presentará este lunes. Lo hizo en una entrevista este domingo con la BBC en la que advirtió de que la inmigración irregular «está destrozando nuestro país», una afirmación que situó el tema en el centro del debate nacional y que justificó como respuesta a un sistema que, en su opinión, «ha dejado de funcionar» y ha generado «divisiones enormes» en las comunidades que soportan mayor presión.

