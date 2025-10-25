Suscribete a
Miles de colombianos marcharon en Bogotá en respaldo a Gustavo Petro

El mandatario se refirió a las medidas de Trump: «la excusa de la lucha contra las drogas, es en realidad un programa de control colonial»

EE.UU sanciona a Petro y a su círculo íntimo, y le acusa de «aliado» de Maduro y del cártel de los Soles

EE.UU. también atacará al narco en suelo colombiano y venezolano

Daniela Zambrano

Corresponsal en Bogotá

La Plaza de Bolívar de Bogotá fue este viernes el epicentro de una multitudinaria movilización convocada por el mandatario colombiano bajo el lema «Marcha por la Soberanía Nacional». Miles de personas, entre trabajadores estatales, movimientos sociales y simpatizantes de Petro acudieron al ... llamado para expresar su apoyo en un contexto marcado por tensiones diplomáticas y desafíos políticos internos.

