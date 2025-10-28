Suscribete a
ABC Premium

CLAVES DE LATINOAMÉRICA

El apoyo financiero de EE.UU. da oxígeno a las reformas libertarias

Milei gana fuerza y tiempo para consolidar su recuperación económica

Milei sorprende y se impone en las elecciones legislativas de Argentina

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Trump recibió a Milei a mediados de octubre en la Casa Blanca
Trump recibió a Milei a mediados de octubre en la Casa Blanca REUTERS
Emili J. Blasco

Emili J. Blasco

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La victoria electoral de Javier Milei en las legislativas de medio mandato, inesperada en su contundencia, le da oxígeno al presidente argentino para intentar consolidar la recuperación macroeconómica del país y hacer que esta llegue realmente a mejorar la situación social de los ciudadanos. ... Con mayor presencia ahora tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta, Milei puede despejar el camino para sus reformas. El electorado ha dado una nueva oportunidad a un presidente que comenzaba a encontrarse en horas bajas y al que la ayuda financiera prometida por la Administración Trump ha revitalizado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app