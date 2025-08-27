Milei, evacuado de un acto electoral tras el lanzamiento de objetos contra su caravana por parte de los opositores

El presidente argentino, Javier Milei, ha sido evacuado este miércoles durante un acto electoral en la provincia de Buenos Aires por incidentes con manifestantes opositores que arrojaron objetos contra la camioneta descubierta en la que viajaba, una situación que derivó en enfrentamientos entre algunos de los concentrados y efectivos policiales.

Debido a los incidentes, el mandatario fue inmediatamente evacuado por su custodia junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el principal candidato oficialista de cara a los comicios legislativos en la provincia, José Luis Espert, abandonó la escena en una motocicleta.

Noticia Relacionada Milei acusa al kirchnerismo de las casi 90 muertes por fentanilo contaminado Guadalupe Piñeiro Michel En La Plata, el mandatario presentó a ocho postulantes clave para la provincia y señaló que la votación bonaerense de septiembre será determinante para el rumbo electoral de octubre

El portavoz de Milei, Manuel Adorni, ha dicho en X que miembros de la oposición «atacaron» la caravana del presidente y que no hubo heridos.

Los episodios han ocurrido durante un acto de campaña en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, donde Milei se encontró con un grupo numeroso de manifestantes opositores, que le lanzó piedras, ramas y huevos, entre otros objetos. Ante lo sucedido, el personal policial protegió al presidente con escudos antes de evacuarlo en un vehículo blindado.

Estos hechos se producen unos días después de que unas grabaciones difundidas por un ex alto cargo cercano al presidente argentino apuntara a la existencia de una red de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), con contratos millonarios para la compra de medicamentos. En el centro de las acusaciones figura la hermana del jefe de Estado, considerada su principal consejera política y conocida en la Casa Rosada como 'El Jefe'.