Milei aplaza los cambios en el Gobierno tras su triunfo electoral y ya sueña con las presidenciales

«El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso. Lo importante es conseguir las reformas. El instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar», ha explicado el presidente

Milei sorprende y se impone en las elecciones legislativas de Argentina

Las principales empresas argentinas se disparan por encima del 30% en la preapertura de Wall Street después de la victoria de La Libertad Avanza
Guadalupe Piñeiro Michel

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

«Tendré dos años más. Si los argentinos quisieran, seis años». Con esta frase, pronunciada el lunes tras las elecciones legislativas que acabaron con un triunfo aplastante del Gobierno, el presidente argentino, Javier Milei, dejaba bien en claro que, a partir de este momento, ... está enfocado en los próximos comicios presidenciales, que tendrán lugar en el año 2027.

