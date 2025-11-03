Suscribete a
El milagro de mediar en el infierno de los narcos mexicanos

Los curas se han convertido en México en interlocutores entre las comunidades y los cárteles. El padre Filiberto, a petición de los propios religiosos, ha impulsado cursos para prepararlos para buscar la paz sin perder la vida

El padre Filiberto desarrolla su labor en el peligroso estado de Guerrero (México)
El padre Filiberto desarrolla su labor en el peligroso estado de Guerrero (México)
Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

El estado mexicano de Guerrero exhibe una geografía tan compleja como fascinante, atravesado por cerros, selvas, ríos, lagos y con el océano Pacífico como límite. En sus carreteras secundarias es tan fácil perderse como ocultarse y por eso durante parte del siglo XX fue el ... espacio predilecto para la actividad guerrillera y la insurgencia revolucionaria. Actualmente, es un territorio en disputa entre grupos del narcotráfico donde la violencia y los desaparecidos dominan la cotidianidad.

