El partido político Alternativa para Alemania (AfD) no ha ocultado nunca su tendencia prorrusa, pero hasta ahora no había dado nunca un paso tan significativo en dirección al Kremlin. A pesar de la decisión europea de marginar a Rusia en las relaciones internacionales, varios miembros ... de AfD han confirmado su intención de asistir a la conferencia de los BRICS sobre el Mar Negro que se celebrará en Sochi.

En concreto, se trata de un viaje previsto por los miembros del Bundestag Steffen Kotré y Rainer Rothfuß, el líder estatal de AfD de Sajonia Jörg Urban y el eurodiputado Hans Neuhoff, que ha levantado duras críticas por parte de los partidos que forman el gobierno alemán. El secretario general de la CSU, Martin Huber, acusa al partido de traición. «Los parlamentarios de AfD viajan a Rusia para hablar con el Kremlin sobre la aplicación de los intereses rusos. Eso es traición«, ha declarado en una entrevista con Handelsblatt. AfD ha sido durante mucho tiempo el »portavoz de Moscú«, dice Huber, »cualquiera que permita que los secuaces de Putin dicten su política no es un patriota, sino un títere y un riesgo para nuestro país«.

El experto en política exterior de la CDU, Roderich Kiesewetter, también ha reaccionado con indignación. Rusia es un «estado terrorista»; «los políticos de AfD se convirtien así deliberadamente en un instrumento en la guerra híbrida contra Alemania y Europa con su viaje», ha denunciado. En su opinión, «Rusia está apoyando específicamente el desarrollo de partidos del Kremlin como la AfD« para «debilitar la democracia alemana». »Cuidamos los intereses alemanes que el gobierno alemán ya no persigue: suministros de energía baratos, diplomacia de paz, contactos con representantes de los países BRICS», ha defendido Kotré, que todavía no tiene el horario exacto. Kotré ha aparecido recientemente en el programa de entrevistas del propagandista de la televisión rusa Vladímir Solovyov.

Acusación de traición

El grupo parlamentario de AfD, según un portavoz, será el responsable de cubrir los costes del viaje a Sochi, cuyo verdadero objetivo es mantener abiertos los canales de comunicación con Rusia, de forma análoga a los contactos existentes con los republicanos estadounidenses y el entorno del presidente estadounidense Donald Trump. Originalmente, el partido informó en el programa del viaje de una reunión programada con el ex presidente ruso Dmitri Medvedev, un punto de la agenda que finalmente ha sido eliminado, según el portavoz de política exterior del grupo parlamentario AfD, Markus Frohnmaier.

Kiesewetter considera particularmente problemático que la dirección del partido y la dirección del grupo parlamentario aparentemente apoyen el viaje y ha pedido un procedimiento de revisión, como etapa preliminar a un posible procedimiento de prohibición de partidos. «Veo claramente suficientes indicios para esto», ha defendido una posible apelación al Tribunal Constitucional Federal.

Varios políticos de alto nivel de AfD han viajado recientemente a los Estados Unidos. Según sus propias declaraciones, AfD mantiene contactos fluidos con la Administración del presidente Donald Trump y los republicanos. El vicepresidente JD Vance ha apoyado muy visiblemente a AfD durante la última campaña electoral y se reunió con Weidel al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El pasado miércoles, Alex Bruesewitz, asesor de redes sociales de Trump, visitó el grupo parlamentario de AfD en Berlín y participó con varios de sus miembros en un evento de debate. Hace sólo dos semanas, el ministro regional de Interior del estado alemán de Turingia, Georg Maier, hizo pública una sospecha alarmante: AfD Turingia estaba espiando para Rusia.

«Desde hace algún tiempo, hemos estado observando con creciente preocupación que AfD está abusando del derecho parlamentario a hacer preguntas para investigar específicamente nuestra infraestructura crítica», acusó con el respaldo de cifras del parlamento estatal de Turingia.

Allí, en los últimos doce meses, el grupo parlamentario liderado por el defensor de Putin de extrema derecha Björn Höcke ha realizado 47 consultas correspondientes sobre infraestructura de transporte, suministro de agua, infraestructura digital, suministro de energía, pero también en el campo de la detección y defensa de drones. «Uno no puede evitar tener la impresión de que la AfD está trabajando en una lista de órdenes del Kremlin con sus solicitudes», concluyó Bruesewitz.

AfD ha sido acusado en múltiples ocasiones de mantener vínculos financieros y políticos con Rusia, aunque no se ha demostrado una financiación directa oficial. Las sospechas se centran en viajes, contactos diplomáticos y campañas mediáticas alineadas con intereses del Kremlin. El partido ha ganado fuerte respaldo entre los alemanes étnicos nacidos en Rusia, que valoran su discurso antiinmigración y prorruso, y el Bundestag alemán tiene previsto un debate especial sobre las relaciones de AfD con Rusia.

Hasta ahora, no se ha presentado evidencia concluyente de que AfD reciba dinero directamente del gobierno ruso, pero sí se han documentado campañas de desinformación y apoyo mediático desde medios rusos que favorecen a AfD, especialmente durante elecciones.