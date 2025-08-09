Suscribete a
México insiste en que no permitirá en su territorio operaciones militares de EE.UU. contra los cárteles

Según 'The New York', Trump habría autorizado al Pentagono a realizar operaciones contra el narcotráfico más allá de sus fronteras

Capos del narco mexicano eluden la pena de muerte en EE.UU. y podrían colaborar con la Justicia

El presidente Trump sigue presionando a Sheinbaum para que refuerce la lucha contra los cárteles y el tráfico de fentanilo
El presidente Trump sigue presionando a Sheinbaum para que refuerce la lucha contra los cárteles y el tráfico de fentanilo
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

La tensión entre México y Estados Unidos se ha disparado este fin de semana después de que el periódico 'The New York Times' revelara una orden del presidente Donald Trump que autoriza al Pentágono a realizar operaciones contra el narcotráfico más allá de sus ... fronteras.

