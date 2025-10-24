Suscribete a
México entrega a Trump al capo chino del fentanilo que fue arrestado en Cuba

En su fuga, Hermano Wang quiso ingresar a Rusia, que no lo identificó como una persona de interés de EE.UU. por llevar documentación falsa y no lo dejó entrar

Una reina de la belleza mexicana, acusada de matar a tiros a un capo mexicano en California

Zhi Dong Zhang, este jueves en el momento de ser trasladado a EE.UU.
Zhi Dong Zhang, este jueves en el momento de ser trasladado a EE.UU.
Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

Tras ser recapturado en Cuba, el ciudadano chino Zhi Dong Zhang, alias Hermano Wang, señalado como capo del fentanilo, fue entregado este jueves por autoridades mexicanas al Gobierno de Estados Unidos.

Durante años Zhang jugó el papel de intermediario entre los cárteles de la ... droga en México, concretamente el de Sinaloa y el de Jalisco, y los fabricantes asiáticos de los precursores químicos necesarios para producir fentanilo. También tenía bajo su orbita diversas actividades de lavado de activos que es por lo que se lo acusa en una corte del estado de Georgia.

