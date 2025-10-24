México entrega a Trump al capo chino del fentanilo que fue arrestado en Cuba

Tras ser recapturado en Cuba, el ciudadano chino Zhi Dong Zhang, alias Hermano Wang, señalado como capo del fentanilo, fue entregado este jueves por autoridades mexicanas al Gobierno de Estados Unidos.

Durante años Zhang jugó el papel de intermediario entre los cárteles de la ... droga en México, concretamente el de Sinaloa y el de Jalisco, y los fabricantes asiáticos de los precursores químicos necesarios para producir fentanilo. También tenía bajo su orbita diversas actividades de lavado de activos que es por lo que se lo acusa en una corte del estado de Georgia.

Fue capturado en octubre del año pasado en la Ciudad de México y a los pocos meses se fugó de la prisión domiciliaria utilizando un túnel secreto. Luego de ser buscado en diversas latitudes, esta semana fue detenido en Cuba, donde pretendía ingresar con pasaporte falso.

Según 'The Wall Street Journal', Zhang logró entrar a la isla y escapó inicialmente a Rusia, pero se le negó la entrada al país y fue devuelto a Cuba, donde después fue arrestado.

«Los funcionarios rusos parecen haber pasado por alto el valor de un fugitivo de alto rango buscado por Estados Unidos con información sobre el submundo estadounidense, probablemente porque Zhang llevaba una identificación falsa y la alerta de Interpol para él había sido emitida por México, y no Estados Unidos«, escribió 'The Wall Street Journal'.

Después de ser deportado a México, la entrega a la autoridad en EEUU se concretó mediante un dispositivo que encabezó la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en colaboración con la Presidencia de Cuba, informó Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno mexicano.

«El pasado 31 de julio fue detenido en Cuba junto con otras dos personas y el día de hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, como resultado de las gestiones realizadas por la Fiscalía General de la República», especificó García Harfuch en una publicación en la red X.

Zhi Dong fue detenido por primera ocasión el 31 de octubre de 2024 en un domicilio de Avenida Santa Fe 486, en la Alcaldía Cuajimalpa, pero el pasado 11 de julio, el también apodado Hermano Wang , Pancho o Chino se fugó de la prisión domiciliaria horas después de que se la otorgaron.

Esa detención se registró en ese momento con fines de extradición a Estados Unidos, país que lo busca para juzgarlo en las Cortes Federales de los Distritos Este de Nueva York y Norte de Georgia por los cargos de asociación delictuosa, delitos contra la salud y lavado.