México y EE.UU. anuncian una «mesa binacional» para tratar la amenaza de los nuevos aranceles del 30%

El Gobierno de México ha anunciado la constitución de una «mesa binacional» con EE.UU. que ya ha comenzado a tratar, entre otros temas, la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles de 30 por ciento a su vecino del sur a partir del 1 de agosto, tal y como ha publicado el mandatario este sábado.

En su misiva original, con fecha del viernes, Trump argumentó que, pese a la «fuerte relación» bilateral, decidió imponer estos aranceles en respuesta a la «crisis del fentanilo», que considera «causada en parte por el fracaso de México a la hora de parar a los cárteles, integrados por las personas más despreciables que jamás hayan puesto un pie en la Tierra».

«México me ha ayudado a mantener segura la frontera, pero lo que ha hecho México no es suficiente. México aún no ha parado a los cárteles que quieren convertir toda Norteamérica en un patio del narcotráfico. Evidentemente, no puedo dejar que eso pase», arguyó.

La mesa se reunió por primera vez el viernes, cuando sus integrantes recibieron el anuncio por adelantado sobre los gravámenes. En este sentido, según un comunicado del Ministerio de Exteriores mexicano, sus representantes de Hacienda denunciaron un «trato injusto» por parte del mandatario.

«Se convino que la primer gran tarea de la mesa permanente binacional será conducir los trabajos para que antes de esa fecha tengamos una alternativa que permita proteger empresas y empleos en ambos lados de la frontera», ha añadido el Ministerio en un comunicado publicado en su cuenta de X.

En próximas reuniones, la mesa «tendrá la asistencia de todas las instancias que participan en los distintos asuntos» de interés bilateral, como «temas de seguridad, migración, frontera y gestión de aguas, así como la relación económica entre ambos países».