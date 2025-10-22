Un menor de 14 años confiesa el asesinato de su madre con una pistola tras discutir con ella

La Policía Judiciaria (PJ) portuguesa detuvo este martes a un menor de 14 años acusado de haber asesinado a su madre, Susana Gravato, concejala y militante del Partido Social Demócrata (PSD). El joven fue arrestado «por fuertes indicios de la práctica de un ... crimen de homicidio calificado», según un comunicado del Departamento de Investigación Criminal de Aveiro.

La víctima fue alcanzada por un disparo de arma de fuego en la cabeza cuando se encontraba en su casa. La pistola, propiedad del padre del menor, estaba guardada en un cofre y al parecer el menor conocía la clave para abrirlo. Según fuentes policiales, la relación entre madre e hijo era tensa, algo que los investigadores asocian a los conflictos propios de la adolescencia. El menor se sentía presionado por su madre, especialmente por cuestiones escolares y de comportamiento. Esa presión, unida a una discusión el lunes por la tarde, habría desencadenado el crimen.

El adolescente confesó haber disparado y explicó que, tras el ataque, tapó el cuerpo de su madre con una manta, un gesto que los investigadores interpretan como una muestra de arrepentimiento inmediato. Posteriormente, intentó llevarse algunos objetos de casa y simular un robo, cubriendo las cámaras de videovigilancia exteriores para hacer creer que el crimen había sido obra de un asaltante.

Noticia Relacionada Hallan restos de huesos y ropa en la zona donde desapareció Madeleine McCann Virginia López Los nuevos hallazgos serán enviados a laboratorios alemanes para combrobar si están vinculados con el caso aunque se sospecha que puedan corresponder a animales u otras personas

Sin embargo, el plan se desmoronó rápidamente. Las grabaciones mostraban al joven saliendo de la casa minutos después del disparo y regresando para tapar las cámaras, lo que levantó las sospechas de los agentes. Además, la víctima estaba hablando por teléfono con una amiga en el momento de los hechos. Al dejar de escucharla repentinamente, la amiga alertó al marido de Susana, quien llegó al domicilio y la encontró ensangrentada. El padre, que tenía una coartada confirmada, fue quien informó a la Policía de que la pistola había desaparecido del cofre.

El comandante de los Bomberos de Vagos, José Santos, explicó que el aviso a emergencias, a través del 112, se produjo a las 15.08 «para una víctima en parada cardiorrespiratoria». «A la llegada, nos encontramos con el marido de la víctima realizando maniobras de reanimación, que continuamos hasta la llegada de la unidad médica, la cual declaró el fallecimiento en el lugar», declaró Santos.

Irritación con la madre

Durante el primer interrogatorio, el menor acabó por reconocer que fue él quien mató a su madre. En Portugal, la ley no permite aplicar medidas penales a menores de 16 años, por lo que no se le impondrán medidas de coacción como a un adulto. En su lugar, se le podrán aplicar medidas educativas, entre ellas el internamiento en régimen cerrado, que se revisará cuando cumpla 18 años. Según fuentes próximas al caso, el adolescente había mostrado en los últimos días irritación con su madre, aunque no existían antecedentes de violencia doméstica ni alertas previas por parte de la familia.

Susana Gravato, de 49 años, era licenciada en Derecho y ejerció como abogada. Militante del PSD desde 1994, fue elegida diputada municipal en 2009 y formaba parte del Ejecutivo municipal del PSD, con competencias en medio ambiente, justicia, administración general, cohesión social y salud. El presidente saliente del Ayuntamiento de Vagos, João Paulo Sousa, expresó su «shock y consternación» ante la tragedia. «Susana era una persona comprometida, próxima a los vecinos y muy querida en la comunidad», declaró.

El ayuntamiento de la localidad decretó tres días de luto oficial «en memoria y reconocimiento público» de la concejala. En una nota de pesar, la institución destacó su «dedicación al servicio público, cercanía con las personas y compromiso con el desarrollo del municipio». «La partida de Susana Gravato nos deja más pobres y entristece a toda la comunidad vaguense», subraya el comunicado, que transmite las «más sentidas condolencias» a su familia, amigos y colegas.