Un menor de 14 años confiesa el asesinato de su madre con una pistola tras discutir con ella

La mujer era concejala del PSD en un municipio de la zona de Aveiro

El cable roto del funicular de Lisboa no cumplía con la normativa para el transporte de personas

Agentes de la Policía Judicial portuguesa, en una imagen de archivo
Virginia López

Corresponsal en Lisboa

La Policía Judiciaria (PJ) portuguesa detuvo este martes a un menor de 14 años acusado de haber asesinado a su madre, Susana Gravato, concejala y militante del Partido Social Demócrata (PSD). El joven fue arrestado «por fuertes indicios de la práctica de un ... crimen de homicidio calificado», según un comunicado del Departamento de Investigación Criminal de Aveiro.

