Suscribete a
ABC Premium

Un menor de 13 años asesina a su compañero de clase, lo desmembra con una sierra eléctrica y se come parte del cuerpo

Las autoridades egipcias aseguran que el adolescente habría actuado imitando escenas de una película o videojuego

Una streamer transmite su parto en directo y reúne a más de 50.000 espectadores en Twitch

Imagen de archivo
Imagen de archivo EPA

Sergio Díaz Arcediano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las autoridades egipcias investigan un crimen cometido en la gobernación de Ismailia, donde un menor de 13 años mató a su compañero de clase y desmembró su cuerpo utilizando una sierra eléctrica.

De acuerdo con la información publicada por el medio egipcio Al Bawaba, ... el suceso se produjo cuando el menor atrajo a su compañero a su domicilio aprovechando la ausencia de sus familiares. Una vez en el lugar, lo golpeó hasta provocarle la muerte y, posteriormente, utilizó una sierra eléctrica perteneciente a su padre, carpintero de profesión, para cortar el cuerpo en fragmentos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app