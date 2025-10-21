Un menor de 13 años asesina a su compañero de clase, lo desmembra con una sierra eléctrica y se come parte del cuerpo
Las autoridades egipcias investigan un crimen cometido en la gobernación de Ismailia, donde un menor de 13 años mató a su compañero de clase y desmembró su cuerpo utilizando una sierra eléctrica.
De acuerdo con la información publicada por el medio egipcio Al Bawaba, ... el suceso se produjo cuando el menor atrajo a su compañero a su domicilio aprovechando la ausencia de sus familiares. Una vez en el lugar, lo golpeó hasta provocarle la muerte y, posteriormente, utilizó una sierra eléctrica perteneciente a su padre, carpintero de profesión, para cortar el cuerpo en fragmentos.
Las investigaciones apuntan a que el adolescente introdujo parte de los restos en su mochila escolar y los arrojó a un contenedor de basura situado detrás del centro comercial Carrefour de Ismailia, con el propósito de evitar sospechas. La policía fue alertada tras el hallazgo de restos humanos en esa zona, y durante la búsqueda se localizaron otros fragmentos bajo un puente y en un terreno próximo. Estos restos permitieron identificar a la víctima como Mohamed A. M.
El sospechoso fue detenido después de que la familia de la víctima denunciara su desaparición
En su declaración, afirmó haber reproducido una escena vista en una película o videojuego violento, según recogió Al Bawaba. Por su parte, el diario británico The Sun informó que el menor declaró haber comido una pequeña parte del cuerpo de la víctima «por curiosidad», describiendo el sabor como «similar al pollo empanizado».
El Ministerio Público egipcio ordenó la detención preventiva del acusado durante 15 días mientras se completa la investigación, además de una evaluación psicológica y mental para determinar su estado al momento de los hechos. También se han dispuesto análisis forenses y pruebas toxicológicas.
El cuerpo de la víctima fue entregado a su familia tras la autopsia y enterrado en el cementerio de Kassab, después de una oración fúnebre en la mezquita Al-Matafi.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y examinar el posible impacto de contenidos audiovisuales y videojuegos en el comportamiento del menor.
