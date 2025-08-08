Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet extiende el aviso por ola de calor «al menos hasta el jueves»

Meloni: «La situación de Gaza es dramática e intolerable»

El Gobierno italiano critica duramente a Netanyahu tras la reciente orden israelí de ocupar totalmente Gaza

Pompeya resucitó entre sus ruinas: nuevos hallazgos revelan una ciudad viva tras la erupción del Vesubio

El Gobierno de Italia exige el cese de las acciones de Hamás en la Franja por las hostilidades que está realizando
El Gobierno de Italia exige el cese de las acciones de Hamás en la Franja por las hostilidades que está realizando EFE

Ángel Gómez

Corresponsal en Roma

«Debemos decir basta a los ataques de Gaza». Esta es la posición del Gobierno italiano, que recientemente se ha mostrado con más firmeza contra Benjamin Netanyahu. Las relaciones del Gobierno Meloni con Israel han sido siempre muy buenas, pero se han enfriado mucho ... en los últimos tiempos. Ningún ministro asistió a la celebración del aniversario de la fundación de Israel.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app