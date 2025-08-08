Meloni: «La situación de Gaza es dramática e intolerable»

«Debemos decir basta a los ataques de Gaza». Esta es la posición del Gobierno italiano, que recientemente se ha mostrado con más firmeza contra Benjamin Netanyahu. Las relaciones del Gobierno Meloni con Israel han sido siempre muy buenas, pero se han enfriado mucho ... en los últimos tiempos. Ningún ministro asistió a la celebración del aniversario de la fundación de Israel.

A la vista de sus recientes declaraciones, el Ejecutivo italiano considera un error la decisión de Netanyahu de ocupar Gaza. «No podemos permanecer indiferentes ante lo que ocurre en Gaza, donde la situación es dramática e intolerable. Exigimos el cese de las hostilidades; la liberación de los rehenes, no hay futuro para la presencia de Hamás en la Franja», dijo Meloni en el Parlamento.

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, ha tenido también palabras duras y netas: «No estamos de acuerdo con las últimas decisiones del gobierno israelí, lo hemos expresado de todas las maneras posibles. Estamos comprometidos con un alto el fuego ycon la solución de dos pueblos y dos Estados«. De todas formas, el Gobierno Meloni ha dicho que por el momento no reconocerá el Estado palestino. La oposición, en cambio, presiona para que se produzca ese reconocimiento.