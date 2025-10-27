Suscribete a
ABC Premium
Directo
Puigdemont: «El PSOE ha despreciado todos nuestros avisos, pasamos a la oposición y consultaremos a la militancia»

Meloni y Orbán refuerzan un eje soberanista en Europa

la crisis de Ucrania, el tema central de su encuentro en Roma. La sintonía en el derecho de veto y la política migratoria contrasta con la «lealtad euroatlántica» de la primera ministra italiana

Orbán rechaza la ayuda a Ucrania en el día del orgullo húngaro

Meloni y Orbán refuerzan un eje soberanista en Europa
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Giorgia Meloni recibió a su homólogo húngaro, Viktor Orbán, en el Palacio Chigi, sede de la presidencia del Gobierno, en un encuentro que ha puesto de relieve la sintonía entre dos líderes que comparten una visión marcadamente soberanista en algunos asuntos clave de la Unión ... Europea. La reunión, que se produjo tras la audiencia privada de Orbán con el Papa León XIV en el Vaticano, se centró en la las relaciones bilaterales, la política migratoria, la crisis de Ucrania y el futuro de Europa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app