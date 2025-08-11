Suscribete a
Meloni despierta el viejo sueño de Italia: el 'puente imposible'

La primera ministra italiana retoma un antiguo proyecto: unir Calabria con Sicilia. Lo hará con la «mayor infraestructura pública en marcha en Occidente», que costará 13.500 millones de euros

Recreación virtual del puente que unirá Calabria con Sicilia
Recreación virtual del puente que unirá Calabria con Sicilia ABC
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

