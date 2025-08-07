Suscribete a
Meloni, atrapada en el escándalo Almasri: cómo un criminal de guerra libio ha desatado una tormenta política

Un informe judicial revela que el Gobierno temía represalias libias contra ciudadanos y empresas italianas

Italia construirá su ansiado puente a Sicilia con fondos para el gasto militar en la OTAN

El error de Meloni, según diversos medios italianos, fue optar por la transparencia pública en lugar de invocar el secreto de Estado Reuters
El Gobierno Meloni se ve envuelto en una delicada tormenta política, al liberar de una cárcel italiana un general libio acusado de asesinato y torturas. El escándalo podría haberse evitado, según los medios italianos, si la primera ministra hubiera invocado el secreto de ... Estado.

