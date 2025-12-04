Melania Trump anuncia la vuelta de siete niños «separados» por la guerra en Ucrania tras negociar con Putin

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha anunciado este jueves que otros siete niños han sido devueltos por Rusia tras ser «separados» de sus familias en el marco de la invasión de Ucrania, tras negociar con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Se trata de seis niños y una niña, que se encuentran ya en territorio ucraniano y se han podido reunir con sus respectivas familias, según ha indicado Melania Trump en un comunicado en el que ha reafirmado su «dedicación absoluta» al regreso de estos pequeños.

«Quiero alabar el liderazgo y la diplomacia persistente mostrada tanto por Rusia como por Ucrania para lograr la reunificación de los niños y sus familias», ha afirmado Melania Trump, que ha elogiado la creación de «una atmósfera de colaboración» entre las partes.

Y ha añadido: «En colaboración, hemos ofrecido ayuda humanitaria desde Estados Unidos para favorecer esta iniciativa de reunificación. Espero que, al final, nuestros esfuerzos permitan una mayor estabilidad en la región».

El Tribunal Penal Internacional (TPI) imputó formalmente a Putin en marzo de 2023 por la deportación forzada de niños ucranianos, al entender que pudo haber cometido crímenes de guerra. Kiev ha denunciado reiteradamente estos traslados, así como los intentos de Rusia por adoctrinar a la infancia en los territorios ocupados.