Telefónica propone bajar un 5% la afectación del ERE en tres filiales, pero los sindicatos lo ven «insuficiente»

Melania Trump anuncia la vuelta de siete niños «separados» por la guerra en Ucrania tras negociar con Putin

«Quiero alabar el liderazgo y la diplomacia persistente mostrada tanto por Rusia como por Ucrania», ha dicho la la primera dama

El plan de paz de Trump para Ucrania se vuelve a enfriar en Moscú

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha anunciado este jueves que otros siete niños han sido devueltos por Rusia tras ser «separados» de sus familias en el marco de la invasión de Ucrania, tras negociar con el presidente ruso, Vladímir Putin.

