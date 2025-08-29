Suscribete a
El médico Ramiro García, testigo de los bombardeos en la Franja de Gaza: «Atacaron directamente a quienes fueron a ayudar a las víctimas»

Ramiro García, médico de MSF en Gaza, fue testigo directo del ataque que mató a más de 20 personas

Nacer en el infierno de Gaza

Cada día llegan noticias desde la Franja de Gaza de ataques sobre hospitales, escuelas, filas de gente que buscan algo que llevarse a la boca... Ataques constantes que según datos del Ministerio de Salud de la Franja, coordinado por Hamás, han dejado más de 63.000 víctimas mortales ... y más de 159.000 heridos desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. Las imágenes son aterradoras y los testimonios, durísimos. Este es el testimonio de Ramiro García Cantugal, coordinador médico de Médicos Sin Fronteras en el hospital Nasser, quien vivió en primera persona el ataque del Ejército israelí sobre el centro hospitalario al sur de la Franja que mató a 20 personas, entre ellos seis periodistas.

