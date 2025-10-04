Suscribete a
ABC Premium

Quiénes son los mediadores que ha enviado Trump a Egipto para negociar su plan de paz en Gaza

Steve Witkoff y Jared Kushner comparten tres elementos clave: cercanía íntima con el presidente de EE.UU., participación en negociaciones en Oriente Próximo e implicación económica en la región

El «sí, pero...» de Hamás: los puntos del plan de Trump que quiere negociar

Quiénes son los mediadores que ha enviado Trump a Egipto para negociar su plan de paz en Gaza
reuters
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Casa Blanca ha reaccionado con optimismo a la decisión de Hamás de aceptar la propuesta de proceso de paz de Donald Trump, pese a las condiciones impuestas por el grupo terrorista palestino. La mejor señal de ello es que el presidente de EE. ... UU. celebró de forma pública el principio de acuerdo -en su red social, pero también con un mensaje de vídeo a la nación- y, también, que ha enviado a dos personas de la mayor confianza a cerrar el acuerdo con Israel y Hamás.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app