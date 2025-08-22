McDonald's cancela en Japón su promoción de 'One Piece' tras el desperdicio de comida producida por su anterior campaña con 'Pokémon'

Bolsas de Mc Donald's llenas de comida desperdiciada durante la promoción de 'Pokémon' junto a la imagen promocional de la colaboración con 'One Piece'

McDonald's Japón ha cancelado una promoción basada en la clásica serie de manga 'One Piece' después de que una campaña similar con temática de 'Pokémon' desatara la locura y una gran polémica por el desperdicio de comida que produjo.

El gigante estadounidense de la comida rápida ha anunciado este jueves, a través de un breve comunicado, que había cancelado la campaña programada para el próximo viernes. Había prometido regalar cartas de juego de la popular serie de manga y anime en las comidas Happy Set, el nombre japonés de los Happy Meals.

El incidente de las cartas 'Pokémon'

A principios de este mes, McDonald's regaló tarjetas coleccionables de 'Pokémon' de edición limitada con los menús infantiles. Se formaron largas colas en ciertos establecimientos, y algunos clientes compraron los menús al por mayor para hacerse con las cartas y revenderlas en sitios de comercio en internet.

Las redes sociales se llenaron de quejas sobre familias que no pudieron ser atendidas y de fotos sin verificar que mostraban bolsas de comida sin consumir abandonadas en la calle.

Imagen 1: Comida intacta junto a una captura de pantalla que muestra un sitio web donde algunos clientes ponían a la venta las cartas adquiridas con el menú. Imagen 2: Bolsas de comida desperdiciada esparcidas por uno de los restaurantes. Imagen 3: Las largas colas que se formaron en los Mc Donald's de Japón durante la promoción. redes sociales

La campaña iba a durar tres días, pero muchas tiendas se quedaron sin tarjetas el primer día. Algunas personas bautizaron el evento 'Pokémon' como la campaña 'Unhappy Meals' (comidas infelices). Problemas similares han ocurrido con anteriores campañas de McDonald's en Japón, incluida una colaboración con la serie de manga 'Chiikawa', que se vio afectada por las reventas en línea.

Tras el desastre de 'Pokémon', McDonald's Japón emitió una disculpa pública y se comprometió a tomar medidas para evitar este tipo de problemas en el futuro. En ausencia de las cartas de 'One Piece', los compradores japoneses de Happy Meal recibirán juguetes de anteriores promociones, según ha informado la empresa.

Las tarjetas 'Pokémon' son muy populares entre los niños, pero también atraen a adultos superfans y coleccionistas, con miles de millones impresas y algunas que se venden por millones de dólares.

Incluso se han dado casos en Japón, un país con un índice de criminalidad bajo, de tiendas que venden las tarjetas que han sido asaltadas y en las que se han llegado a producir peleas físicas.