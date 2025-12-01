Suscribete a
Máxima tensión en Honduras: grupos oficialistas irrumpen en centros y tratan de ocultar el recuento

Observadores y prensa fueron expulsados en un centro clave mientras crecían las denuncias de cierres anticipados e irregularidades en el proceso

Caos, colas y un sistema fallido desbordan la elección más tensa de Honduras en años

Militares custodian un puesto de votación este domingo, en la Villa Olímpica de Tegucigalpa (Honduras)
Militares custodian un puesto de votación este domingo, en la Villa Olímpica de Tegucigalpa (Honduras) EFE/ Gustavo Amador
David Alandete

Enviado especial a Tegucigalpa

Entraron de golpe, sin aviso, como un grupo organizado que sabía exactamente lo que quería hacer. Seis hombres, con camisetas rojas y negras con un mismo nombre estampado en grande en varias de ellas: «Rixi». Algunos iban con gorras, otros con pañuelos en el ... brazo, y todos avanzaban formando un cerco sobre el aula donde estábamos periodistas y observadores internacionales. Era el centro de votación 10565 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un punto clave en Tegucigalpa. Apenas cruzaron la puerta empezaron los gritos: «Fuera de Honduras», «No queremos extranjeros», «Aquí nadie mira el conteo». La orden era directa y hostil, dirigida a quienes habíamos llegado para documentar el cierre y el recuento.

