Máxima alerta en Polonia tras detectar dos aviones espía rusos en dos días

Aviones de combate de la Fuerza Aérea polaca han interceptado nuevamente este jueves un avión militar de reconocimiento ruso sobre el mar Báltico, sin plan de vuelo y con el transpondedor apagado. El Ilyushin IL-20 fue escoltado por dos MiG-29 polacos, según ... ha confirmado en Kartuzy, cerca de Gdansk, el ministro de Defensa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Es el segundo incidente de este tipo en dos días.

El pasado martes, otro incidente similar tuvo lugar en la misma zona y los aviones de combate polacos despegaron igualmente con la misión de identificarlo visualmente y escoltarlo fuera del área de responsabilidad. El Comando Operativo de las Fuerzas Armadas ha informado que desde primera hora de hoy han sido cerrados los aeropuertos de Radom y Lublin, para facilitar una operación aliada relacionada con los ataques rusos en marcha contra Ucrania y la presencia de los aviones militares rusos

Se han activado «todas las fuerzas y medios disponibles a disposición», dice el comunicado, que añade que «las parejas de cazas en servicio y los aviones de alerta temprana, así como los sistemas de reconocimiento de radar y defensa aérea terrestre alcanzaron el estado de máxima alerta».

La comunicación también subraya que las medidas adoptadas son de carácter preventivo y tienen por objeto asegurar y proteger el espacio aéreo, especialmente en las zonas adyacentes a las zonas de riesgo. «El Comando Operativo de la RSZ está monitoreando la situación actual, y las fuerzas y medios subordinados permanecen completamente listos para una respuesta inmediata», ha informado también el Gobierno de Varsovia.

Recientemente, se han repetido las violaciones rusas del espacio aéreo de la OTAN en el flanco oriental. La semana pasada, por ejemplo, Lituania informó sobre la breve intrusión de dos aviones militares rusos en su propio espacio aéreo en la frontera con el enclave ruso de Kaliningrado, un incidente al que reaccionaron las autoridades europeas y en el que Moscú rechazó cualquier responsabilidad. En el suceso más grave hasta la fecha, varios drones kamikaze rusos entraron en el espacio aéreo polaco en la noche del 10 de septiembre, algunos de los cuales fueron derribados por aviones de combate de la OTAN, que lanzó una nueva operación para proteger el flanco oriental y aumentó el número de aviones de combate estacionados en la región.

Altas capacidades de combate

«Otros dos helicópteros Apache ya están en el 1. Brigada de Aviación de las Fuerzas Terrestres en Inowroclaw», ha anunciado Wladyslaw Kosiniak-Kamysz el refuerzo de la vigilancia aérea. «Nuestro pacto con los Estados Unidos para el arrendamiento de un total de ocho máquinas se está implementando de acuerdo con las disposiciones. Gracias a esto, el entrenamiento de los soldados del Ejército polaco se está llevando a cabo de acuerdo con el cronograma, y el uso de estas aeronaves permitirá la preparación adecuada de los pilotos y el personal de tierra para recibir los nuevos helicópteros Apache en la versión AH-64E comprada para el Ejército polaco», ha agregado.

30 października 2025 r., przed godziną 9:00, para dyżurna myśliwców MiG-29 🇵🇱 Sił Powietrznych dokonała kolejnego w tym tygodniu przechwycenia samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej 🇷🇺 Ił-20 wykonującego lot nad Morzem Bałtyckim.



Maszyna, lecąca w międzynarodowej… pic.twitter.com/Glqhv9DjTz — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 30, 2025

La 1ª Brigada Apache de Aviación polaca cuenta así con el mayor número de helicópteros de ataque de este tipo fuera del Ejército de EE.UU. en las fuerzas aliadas, según Kosiniak-Kamysz, y proporcionan «capacidades de combate completamente nuevas a la Fuerza Aérea de las Fuerzas Terrestres en el campo de la destrucción de objetivos y el reconocimiento, de manera que es un cambio de época en la modernización y el desarrollo de la aviación en helicóptero de las Fuerzas Armadas polacas».

La entrega de los helicópteros fue precedida de otros dos cazas F-35. El miércoles, el Estado Mayor del Ejército polaco anunció que «siete húsares polacos ya han salido de las líneas de producción de Lockheed Martin en Fort Worth, Texas: cuatro de ellos apoyan el entrenamiento de pilotos en la Base Aérea de Ebbing, y pronto se unirán a ellos tres máquinas más», anunció el ejército. Dos pilotos ya han completado un curso de instructor, dos más están entrenando para el mismo nivel y otros dos han comenzado un curso de conversión al F-35«, confirma el Estado Mayor, que calcula que los primeros cazas F-35 se entregarán a Polonia a más tardar en mayo de 2026.

El viceministro de Defensa, Pawel Zalewski, ha asegurado por su parte que las tropas estadounidenses no se retirarán de Polonia y que «estamos hablando del proceso contrario, en un proceso de negociación permanente» con el comando de la OTAN sobre este tema. Según ha asegurado en un programa de la televisión polaca, los cambios relativos a la retirada de las tropas estadounidenses de Europa del Este no incluirán a los desplegado en Polonia, al contrario que los desplazados a Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria y Hungría.