Suscribete a
ABC Premium

Máxima alerta en Polonia tras detectar dos aviones espía rusos en dos días

Volaban sobre el mar Báltico sin hoja de ruta y con el localizador apagado

Estados Unidos comienza a retirar tropas del flanco oriental de la OTAN

El avión ruso interceptado por la Fuerza Aérea polaca
El avión ruso interceptado por la Fuerza Aérea polaca ABC
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Moscú

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aviones de combate de la Fuerza Aérea polaca han interceptado nuevamente este jueves un avión militar de reconocimiento ruso sobre el mar Báltico, sin plan de vuelo y con el transpondedor apagado. El Ilyushin IL-20 fue escoltado por dos MiG-29 polacos, según ... ha confirmado en Kartuzy, cerca de Gdansk, el ministro de Defensa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Es el segundo incidente de este tipo en dos días.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app