Un matrimonio encuentra una lápida romana del siglo II en su jardín en Nueva Orleans mientras limpiaba

Una pelota deshinchada, un juguete olvidado o unas tijeras de podar perdidas. Cualquier de esos objetos podría haber encontrado el matrimonio formado por Daniella Santoro y Aaron Lorenz en el jardín de su casa histórica en el número 1106 de la calle Cambronne, en el ... barrio de Carrollton de Nueva Orleans, y no les habría extrañado. Lo que nunca habrían esperado fue lo que realmente hallaron al despejar la maleza del patio: una lápida romana del siglo II.

Rápidamente la pareja fue consciente de que no se encontraba simplemente a una piedra más grande lo habitual. El material, la morfología -completamente plana- y la inscripción en el mármol les hicieron sospechar que se trataba de algo distinto. «A los espíritus de los difuntos por Sexto Congenio Vero, soldado de la flota pretoriana Misenensis, de la tribu de los Bessi, que vivió 42 años y sirvió 22 en el ejército, a bordo del trirreme Asclepio. Atilio Caro y Vettius Longinus, sus herederos, hicieron (esto) para él muy merecido», rezaba.

Temiendo que esto pudiera indicar que su casa estaba ubicada sobre un cementerio olvidado, Santoro, antropóloga de la Universidad de Tulane, contactó con su colega de la Universidad de Nueva Orleans Ryan Gray. «Hay varios camposantos conocidos en la ciudad que fueron posteriormente reconstruidos, y hay otros aún por descubrir, en particular los de personas esclavizadas en plantaciones suburbanas, muchos de los cuales finalmente se incorporaron a la red vial moderna», explica este arqueólogo en la web de Centro de Recursos para la Preservación de la localidad.

Sin embargo, la inscripción no parecía corresponderse con el tipo de cementerios existentes en Nueva Orleans. Para despejar las dudas, Gray envió unas imágenes a dos expertos: el profesor de Latín de la Universidad de Innsbruck Harald Stadler y la docente de Estudios Clásicos en Tulane Susann S. Lusnia. Ambos llegaron enseguida a la misma conclusión: se trataba de una inscripción funeraria romana para un marinero llamado Sexto Congenio Vero.

No solo eso descubrieron, la inscripción ya había sido reportada anteriormente. De hecho, una piedra que encajaba con esa descripción exacta faltaba en el museo de la ciudad de Civitavecchia, en Italia, cerca de donde se había encontrado originalmente. Una vez conocido el origen, decidieron devolverla a su legítimo dueño a través del Equipo de Delitos de Arte del FBI.

En cuanto a la llegada de la lápida a Nueva Orleans, continúa siendo una incógnita. Durante la mayor parte del siglo XX, la casa de Cambronne Street había sido la residencia de la misma familia, la de Frank Simon. Ahora bien, los perfiles de este gerente de una empresa mayorista de calzado, su viuda posteriormente y sus hijas después no parecen encajar en el de un traficante de arte.

Otra de las opciones valoradas por los investigadores era un vecino de la familia que sirvió en la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente parecía un mejor candidato, pero esta pista también condujo a un callejón sin salida.

Lo único claro es que la pieza tuvo que salir de la ciudad de Civitavecchia, un importante puerto para el Imperio romano al norte de Roma que mantuvo esa función hasta el siglo XX. Como consecuencia, la zona fue blanco de bombardeos aliados entre 1943 y 1944, durante los cuales el museo donde se hallaba la lápida fue destruido casi por completo y se perdieron muchas de sus colecciones. De este modo, el rastro la piedra se pierde en el caos reinante tras la Segunda Guerra Mundial.

La lápida podría haber pasado a manos de un anticuario que la vendió a algún turista en los años posteriores a la guerra, cuando no había forma de controlar el flujo de antigüedades. Quizás un familiar o alguien que limpiaba una casa la vio simplemente como un práctico adoquín para un patio embarrado. Por ahora, es imposible saberlo, pero Gray y todos los implicados en la investigación prometen continuar con sus pesquisas hasta descubrirlo.