Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Juan del Val gana el Premio Planeta

Un matrimonio encuentra una lápida romana del siglo II en su jardín en Nueva Orleans mientras limpiaba

Daniella Santoro y Aaron Lorenz contactaron con varios colegas para tratar de averiguar su origen

Descubren en la abadía de Montserrat un manuscrito inédito de una obra épica sobre los viajes de Colón

La lápida hallada por el matrimonio formado por Daniella Santoro y Aaron Lorenz
La lápida hallada por el matrimonio formado por Daniella Santoro y Aaron Lorenz Ryan Gray/Centro de Recursos para la Preservación de
África Albalá

África Albalá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una pelota deshinchada, un juguete olvidado o unas tijeras de podar perdidas. Cualquier de esos objetos podría haber encontrado el matrimonio formado por Daniella Santoro y Aaron Lorenz en el jardín de su casa histórica en el número 1106 de la calle Cambronne, en el ... barrio de Carrollton de Nueva Orleans, y no les habría extrañado. Lo que nunca habrían esperado fue lo que realmente hallaron al despejar la maleza del patio: una lápida romana del siglo II.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app