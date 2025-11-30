Un matrimonio, detenido por usar una cámara espía y auriculares para ganar casi 700.000 euros en un casino

La avaricia rompe el saco, o eso dice el refranero español y probablemente pueda corroborar un matrimonio kazajo detenido por presuntamente hacer trampas en un casino de Sídney (Australia) hasta lograr un botín de casi 700.000 euros. La pareja, en el colmo ... de la ambición, empleó una cámara espía camuflada en la ropa de la mujer y «auriculares profundos» para comunicarse y defraudar al local de juego.

Ambos viajaron desde su país hasta Sídney en octubre y, el mismo día de su llegada, solicitaron sendas membresías en un casino en Baranagaroo. Desde entonces, realizaron múltiples visitas al estamblecimiento hasta ganar 1.179.412 dólares austrlianos (666.350 euros), según ha informado la Policía de Nueva Gales del Sur en su página web. El pasado jueves, en una de esas ocasiones, el personal del local detectó que la mujer llevaba oculta en la camiseta una discreta cámara.

La unidad policial encargada de este tipo de delitos fue notificada y acudió al casino, donde arrestó a la mujer, de 36 años, y a su esposo, de 44. Al registrarlos, los agentes encontraron pequeñas sondas magnetizadas, baterías, auriculares profundos y un teléfono móvil con un accesorio que permitía que el dispositivo viera, capturara o grabara imágenes discretamente.

La Policía también se incautó de un pequeño espejo personalizado para el mismo teléfono móvil. Al registrar posteriormente el alojamiento de la pareja, los efectivos hallaron otros accesorios de juego, así como joyas de alta gama y 2.000 euros.

Tras la detención, el matrimonio fue acusado de obtener ventajas financieras mediante engaño y se les negó la libertad bajo fianza a la espera de que comparecieran ante la Justicia el pasado viernes. La Policía considera que ambos se comunicaban mediante auriculares profundos tras capturar imágenes con sus teléfonos móviles y compartían instrucciones para apostar en varios juegos de cartas y, en última instancia, engañar al casino.

«Nuestros detectives colaboran estrechamente con el personal de seguridad del casino para identificar e interrumpir conductas ilícitas. Esta sólida cooperación es vital para mantener la integridad de las operaciones de juego y se refleja en resultados como este», declaró el detective superintendente Peter Faux. Quién sabe si, de haberse conformado con una suma más baja, habrían evitado la detención.