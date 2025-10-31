Suscribete a
La masacre de El Fasher revive las mayores atrocidades de la guerra civil en Sudán

La ONU denuncia «ejecuciones sumarias, asesinatos en masa, violaciones y secuestros»

En medio de la guerra, el hambre arrasa partes de Sudán

Los rebeldes sudaneses muestran a un militar del Ejército capturado tras la conquista de la ciudad de El Fasher
Los rebeldes sudaneses muestran a un militar del Ejército capturado tras la conquista de la ciudad de El Fasher AFP

Andrés Gerlotti Slusnys

Madrid

Sudán se desangra; el país lleva más de dos años sumido en una violencia causada por la guerra civil, y El Fasher, una localidad al suroeste del país, está sufriendo la peor parte. Este viernes, la ONU denunció que entre las «atrocidades» ... cometidas en la capital del estado de Darfur del Norte por las fuerzas paramilitares incluyen «ejecuciones sumarias, asesinatos en masa, violaciones, ataques contra trabajadores humanitarios, saqueos, secuestros y desplazamientos forzosos».

