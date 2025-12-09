Suscribete a
PERIODISTA EXPERTO EN EL ÁRTICO

Marzio G. Mian: «Rusia necesita la tecnología y las empresas de Estados Unidos en el Ártico»

El océano helado será el terreno del «duelo final» entre China, Rusia y la OTAN por sus recursos estratégicos

Resistir a las bombas rusas en el Dombás: «Así no se puede vivir»

El periodista italiano experto en el Ártico, Marzio G. Mian
José Ignacio de la Torre

Madrid

El Ártico se deshiela. Si bien esto no es una novedad, los grandes actores geopolíticos han encontrado en este océano helado un «nuevo, nuevo mundo» cargado de recursos naturales. «Tras la elección de Trump, se comprendió que lo que está realmente en juego no ... es tanto la resolución del conflicto en Ucrania como el reparto del Ártico, su capital energético, minero, marítimo y geográfico», señala el periodista italiano Marzio G. Mian en su nuevo libro, 'Guerra blanca' (Ned Ediciones).

