Marruecos condena a penas de hasta 15 años por «vandalismo» a varios jóvenes que participaron en las protestas

Un tribunal marroquí condenó a 17 personas a penas de entre tres y 15 años de prisión por actos de violencia al margen de las protestas juveniles en el sur del reino, informaron el miércoles medios locales.

Citando fuentes judiciales, el sitio de noticias ... Le360 informó que el tribunal de apelación de Agadir encarceló a las personas por incendiar vehículos, dañar la propiedad y bloquear carreteras con barricadas.

Las fuentes indicaron que los incidentes tuvieron lugar en Ait Amira, cerca de Agadir.

El mes pasado estallaron protestas masivas lideradas por jóvenes en el habitualmente estable país del norte de África, con reclamos de reformas en la educación y la atención sanitaria públicas, después de que ocho mujeres embarazadas murieran en un hospital público.

El movimiento de protesta, conocido como GenZ 212, es un colectivo recién formado en la plataforma web Discord cuyos fundadores siguen siendo desconocidos.

Las manifestaciones han sido en gran parte pacíficas, aunque algunas noches se han producido episodios de violencia y vandalismo.

Tres personas murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad a principios de este mes, mientras que la policía realizó decenas de arrestos.

GenZ 212 ha hecho un llamamiento directamente al Rey Mohammed VI para que implemente reformas.

La ONG Human Rights Watch denunció el miércoles una «violenta represión de las protestas» , afirmando que al menos 270 manifestantes, incluidos 39 menores, han sido llevados ante la Justicia y permanecen detenidos. La ONG no especificó si se trataba de personas que respondieron al llamado de GenZ 212 o de individuos involucrados en la violencia posterior, de la cual el grupo se ha desvinculado públicamente. Las autoridades indicaron que 409 personas fueron detenidas durante los enfrentamientos, sin especificar cuántas fueron encarceladas. Una fuente judicial declaró a AFP el miércoles que la mayoría de los procesados están acusados de «vandalismo, violencia y robo » .