Marruecos condena a penas de hasta 15 años por «vandalismo» a varios jóvenes que participaron en las protestas

El tribunal de apelación de Agadir encarceló a las personas por incendiar vehículos, dañar la propiedad y bloquear carreteras con barricadas

Mohamed VI trata de aplacar las protestas sin mencionar reformas

Unos agentes de seguridad marroquíes detienen a un joven que participaba en las protestas en Rabat EFE

Un tribunal marroquí condenó a 17 personas a penas de entre tres y 15 años de prisión por actos de violencia al margen de las protestas juveniles en el sur del reino, informaron el miércoles medios locales.

Citando fuentes judiciales, el sitio de noticias ... Le360 informó que el tribunal de apelación de Agadir encarceló a las personas por incendiar vehículos, dañar la propiedad y bloquear carreteras con barricadas.

