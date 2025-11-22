Suscribete a
Marjorie Taylor Greene, la trumpista que rompió con Trump, deja el Congreso

Trump la llamó «traidora» y «chiflada» y le dio su sentencia de muerte política

La meteórica carrera al calor de Trump de Marjorie Taylor Green, la congresista de las conspiraciones

El plan de EE.UU. para Ucrania erige a Polonia en el escudo de la OTAN ante Rusia

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

La representante estadounidense Marjorie Taylor Greene anuncia su renuncia a su cargo REUTERS
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Es difícil encontrar republicanos dispuestos a enfrentarse al capo del partido, Donald Trump, y será todavía más complicado a partir de enero: Marjorie Taylor Greene, la diputada que fue aliada acérrima del presidente de EE.UU., ha anunciado que dejará su escaño en ... la Cámara de Representantes. La razón: la reciente y virulenta ruptura con Trump, marcada por su apoyo a la desclasificación de los documentos de Jeffrey Epstein, y la campaña contra ella del presidente, que la llamó «traidora» y dijo que apoyaría a otros candidatos en primarias.

