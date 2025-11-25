Suscribete a
CLAVES DE LATINOAMÉRICA

La maldición de los «vices»

Las primeras disputas en Bolivia entre Rodrigo Paz y su vicepresidente siembran dudas sobre la necesaria estabilidad para sacar al país de la crisis

Venezuela, entre la esperanza de librarse de Maduro y el miedo a una guerra con Estados Unidos

Seguidores del vicepresidente de Bolivia marchan y piden a Paz no excluirlo del Gobierno
Seguidores del vicepresidente de Bolivia marchan y piden a Paz no excluirlo del Gobierno
Emili J. Blasco

Acaba de tomar posesión un nuevo presidente en Latinoamérica y ya se ha generado una nueva disputa entre él y su vicepresidente. Bolivia parecerse sumarse a la maldición de los «vices». Hace apenas dos semanas Rodrigo Paz se puso la banda presidencial en La ... Paz y ya ha comenzado a emerger la tensión política entre él y su compañero de ticket electoral, Edmand Lara. Por el perfil de este, un expolicía proclive al populismo y hábil en el uso de las redes sociales, cabría pensar que cuenta con unas aspiraciones que no le permitirán conformarse con la discreción propia de un cargo que, aunque formalmente de «número dos», en la práctica dispone de pocas funciones ejecutivas.

