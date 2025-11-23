Suscribete a
La maldición de los Bibas: «Lo que ha hecho el Gobierno de España con nosotros da asco»

Los bebés pelirrojos secuestrados y muertos en manos de Hamás se convirtieron en un símbolo de la masacre del 7 de octubre. Habla su tía abuela Edith Silberman, que se muestra muy dura con el Ejecutivo de Pedro Sánchez: «Politizaron nuestra tragedia para tapar sus cosas»

«La gente me decía que no les harían daño porque eran una imagen emblemática, pero nunca volvieron», se duele en la sala de un hotel de Israel Edith Silberman, durante una conversación con periodistas
Chapu Apaolaza

Chapu Apaolaza

Tel Aviv

Los secuestran por separado. Un grupo se lleva a Yardén Bibas, el padre de la familia, judío yemenita de 34 años, y otro, a Shiri Silberman, su mujer de 32, de origen argentino, con sus dos niños, Ariel de 4 años y Kfir ... de uno. En el camino frente a su casa de Nir Oz, la madre aparece con los ojos descoyuntados por el espanto, rodeada de terroristas, con sus dos hijos pelirrojos en brazos. Los terroristas le gritan, ella llora, agarra a sus hijos, no sabe qué hacer ni adónde ir.

