La mafia de Nueva York ya no es la de 'El Padrino': poca sangre y mucha tecnología

Cuatro de las 'cinco familias' de la Cosa Nostra en EE.UU. figuran en el mismo escrito de imputación, una unión inaudita que esta vez apunta a un macrofraude con estrellas de la NBA en el ajo

Máquinas de rayos X, asaltos a punta de pistola y gángsteres legendarios: así es cómo la mafia puso patas arriba la NBA

En 2014, el líder del clan Bonanno, Vincent «Vinny» Asaro, es escoltado por agentes del FBI en Nueva York, por una gran cantidad de robos, entre otros el de un edificio Lufhtansa en el aeropuerto John F. Kennedy de la ciudad de los rascacielos, que fue en su momento el mayor robo en la historia de Estados Unidos
Javier Ansorena

Muchos podrían pensar que la mafia de Nueva York era algo del pasado. Aunque te quiera convencer de lo contrario el tipo –pantalón de chándal, panza, pelo engominado, esclava en la muñeca– que sale del almacén de una pizzería del sur de Brooklyn. O ... la decoración navideña excesiva, cara y pretenciosa de las mansiones italianas de Dyker Heights. O el cochazo del que sale alguien con chaqueta de cuero y palillo en boca, antes de entrar en un 'deli' de mala muerte en Queens.

