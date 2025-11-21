Suscribete a
Maduro suspende el concierto de su 63 aniversario por temor al acoso de EE.UU.

Ya no habrá fiesta en el estadio Monumental de Caracas: sus seguidores lo celebrarán en la intimidad

«Trump no va a invadir Venezuela, pero desarmará al narco y a Maduro»

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

El dictador venezolano, Nicolás Maduro
Ludmila Vinogradoff

Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

El mandatario chavista Nicolás Maduro suspendió la celebración de su 63 aniversario, previamente anunciado para realizarse este domingo con un concierto en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, alegando que fue una broma porque a los venezolanos les encanta el «bochinche» (diversión).

