Maduro suspende el concierto de su 63 aniversario por temor al acoso de EE.UU.

El mandatario chavista Nicolás Maduro suspendió la celebración de su 63 aniversario, previamente anunciado para realizarse este domingo con un concierto en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, alegando que fue una broma porque a los venezolanos les encanta el «bochinche» (diversión).

Pero lo que no aclaró fue el motivo de su contramarcha, que se ha producido tras publicarse en las redes sociales una imagen aérea del estadio caraqueño. El autor de la publicación en su cuenta de X fue Marshall S. Billingslea, exsubsecretario de Financiamiento al Terrorismo del Departamento del Tesoro de EE.UU. Esto sucede en medio de las tensiones que confrontan los dos países por el despliegue del poderío militar norteamericano al sur del mar Caribe.

Resulta que Maduro aseguró este jueves que «están invitados todos el domingo al monumental, al gran concierto que vamos a dar. Lo vamos a llenar mucho más que estos que estuvieron el sábado. ¿Cómo se llaman? Vamos a meter más gente que Old School, que Karol G, y vamos a gozar más que ellos».

Con el concierto en el monumental de Caracas, cuya capacidad es de 40.000 asientos, Maduro pretendía darse un baño de masas para mostrar su apoyo popular pero, tras ver la indirecta de Billingslea, prefirió recular por temor al acoso político y militar que le tiene montado el Gobierno de los EE.UU. «Le dio miedo lo que pueden hacer los estadounidenses», exclamó a ABC una caraqueña que pidió el anonimato.

«Como a la gente le gusta es un bochinche, todo el mundo se lo creyó (...) tú no te imaginas, Delcy (Rodríguez), la cantidad de mensajes y llamadas que he recibido de artistas venezolanos, de música venezolana, de salsa, de rock, de reguetón, de todas las edades y músicos de otras partes del mundo que me mandaron el mensaje: 'Dígame a qué hora tengo que estar para ir a cantar en el Monumental», dijo Maduro por la cadena estatal Venezolana de Televisión.

Para añadir más picante a su frustrado concierto, afirmó que recibió llamadas de la estadounidense Taylor Swift y del puertorriqueño Bad Bunny, aunque reconoció que no llegó a contestarlas.

Ya no habrá fiesta. La celebración de su 63 cumpleaños será silenciosa en la intimidad de su familia. Dijo que el domingo no habrá espectáculo musical y que la prioridad debe ser la consulta popular. El domingo coincide con la votación en 5.000 circuitos comunales donde escogerán los proyectos que recibirán financiamiento estatal.

La fiesta la organizarán sus seguidores por su cuenta: «Donde quieran pican una tortica a mi nombre y se toman una guarapita (cóctel de ron con frutas) y echen una bailadita, así que el Monumental será en todo el país», concluyó el dictador.

Nicolás Maduro es hoy por hoy el hombre más solicitado penalmente en el mundo. Tiene un juicio pendiente en el juzgado del Distrito Sur de Nueva York por ser el presunto líder del cártel de los Soles, una organización declarada narco terrorista por Estados Unidos. Su cabeza tiene una recompensa de 50 millones de dólares por la información que se proporcione para su captura; y un voluminoso expediente en la Corte Internacional de Justicia en La Haya por crímenes de lesa humanidad. Y mantiene como rehenes a 900 presos políticos.