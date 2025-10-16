Suscribete a
Koldo García llega al Supremo con una mochila con ropa por si el juez decretara su ingreso en prisión

Maduro recuerda los «golpes de Estado» de la CIA ante la autorización de Trump para que opere en Venezuela

La diplomacia venezolana elevará una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU y el secretario general del organismo «exigiendo rendición de cuentas al Gobierno de Estados Unidos»

Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA para derrocar a Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Prensa Miraflores

EP

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha rechazado este miércoles las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, autorizando a la agencia CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, y ha recordado a los miles de desaparecidos en «golpes de Estado» orquestados por el organismo ... en Latinoamérica.

