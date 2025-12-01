Maduro jura «lealtad absoluta» al pueblo venezolano y asegura que el poder del país se sustenta en sus fusiles

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha jurado este lunes «lealtad absoluta» al pueblo venezolano, en medio de las crecientes tensiones con la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Maduro, rodeado por otros altos funcionarios, se ha dirigido a una ... multitud frente al palacio presidencial, después de que el Gobierno convocara una marcha para tomar juramento a los nuevos líderes locales del partido socialista PSUV, actualmente en el poder.

«Tengan la seguridad de que, al igual que juré ante el cuerpo de nuestro comandante Chávez antes de despedirme de él, (...) les juro lealtad absoluta hasta más allá de cuando podamos vivir esta hermosa y heroica historia», dijo Maduro, refiriéndose a su predecesor Hugo Chávez.

Las tensiones entre los dos países se han ido intensificando durante meses, con ataques estadounidenses contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe, las repetidas amenazas de Trump de ampliar las operaciones militares a tierra y la designación del Cartel de los Soles, un grupo que según la administración Trump incluye a Maduro, como organización terrorista extranjera. Maduro ha negado cualquier actividad delictiva. Este lunes, dos fuentes familiarizadas con el asunto han asegurado que el presidente Trump se reuniría con sus principales asesores para discutir sobre Venezuela, tras confirmar el domingo que había hablado con Maduro.

Maduro estuvo acompañado por su esposa, Cilia Flores, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien llevaba una gorra de béisbol roja con el lema «la duda es traición» bordado, así como por otros altos funcionarios.

El mandatario venezolano ha remarcado que «el poder nacional» de la Venezuela del siglo XXI se sustenta en «su pueblo, su conciencia, sus instituciones, sus fusiles y su decisión de construir esta patria por encima de cualquier dificultad», ha remarcado el mandatario.

La Asamblea Nacional de Venezuela ha suspendido este lunes una sesión extraordinaria para debatir la creación de una comisión encargada de investigar los ataques a embarcaciones. La oficina de prensa de la Asamblea informó que la sesión se reprogramó para el martes, su día habitual de debate.

Las tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 21 ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico desde septiembre, en los que han muerto al menos 83 personas.