Suscribete a
ABC Premium

Maduro jura «lealtad absoluta» al pueblo venezolano y asegura que el poder del país se sustenta en sus fusiles

El mandatario ha encabezado una marcha para tomar juramento a los nuevos líderes locales

Maduro se debilita al perder aliados en el Caribe y América Latina

Nicolás Maduro, este lunes en Venezuela.
Nicolás Maduro, este lunes en Venezuela. reuters

Reuters

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha jurado este lunes «lealtad absoluta» al pueblo venezolano, en medio de las crecientes tensiones con la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Maduro, rodeado por otros altos funcionarios, se ha dirigido a una ... multitud frente al palacio presidencial, después de que el Gobierno convocara una marcha para tomar juramento a los nuevos líderes locales del partido socialista PSUV, actualmente en el poder.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app