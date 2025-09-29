Maduro firma un decreto que le otorga «poderes especiales» en defensa y seguridad ante las «amenazas» de EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha firmado este lunes un decreto de conmoción externa que le otorga «poderes especiales» para actuar «en materia de defensa y seguridad» ante las «amenazas» de Estados Unidos, según ha informado en un encuentro con el cuerpo diplomático la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y recoge Reuters.

La funcionaria ha explicado que este decreto permite al presidente decretar un estado de excepción en caso de que EE.UU. «se llegara a atrever a agredir» a Venezuela, cerca de cuyas aguas el país norteamericano mantiene un despliegue militar, según recoge la agencia de noticias EFE.

Noticia Relacionada Venezuela despliega organismos de seguridad tras registrar 10 seísmos y 21 réplicas en siete horas ABC / EFE Según ha añadido, se han movilizado asimismo funcionarios de los organismos de seguridad ciudadana y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

La Administración Trump sostiene que la presencia de sus tropas cerca de aguas venezolanas responde a la necesidad de combatir el narcotráfico, pero que Caracas denuncia que el verdadero objetivo es provocar un «cambio de régimen». En concreto, Estados Unidos desplegó ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear y asegura haber destruido al menos tres embarcaciones supuestamente cargadas con drogas provenientes de Venezuela con un saldo de 14 fallecidos.

A pesar de las palabras de Rodríguez, una fuente del Gobierno ha aclarado a la agencia de noticias AFP que el mandatario aún no ha suscrito el documento. «La vicepresidenta presentó el documento para mostrar que todo estaba listo y que el presidente lo puede decretar en cualquier momento», ha informado bajo reserva.

El decreto de conmoción está contemplado en una ley de estados de excepción e incluye la «restricción temporal» de derechos constitucionales, una cuestión que genera inquietud.

Por su parte, Maduro ya llamó al alistamiento en la reservas militares hace unas semanas ante el despliegue estadounidense y ordenó ejercicios en la Fuerza Armada, así como simulacros para situaciones de emergencia. «Hay una Venezuela compacta en la defensa de nuestro país (...) Jamás entregaremos la patria», ha insistido Rodríguez.

«Quienes piensen que una agresión armada militar guerrerista contra Venezuela solamente va a perjudicar al pueblo, al Gobierno venezolano, nuevamente se van a equivocar. Va a afectar todo el país, quizá por décadas. Va a afectar a nuestra región, no tengan dudas. Va a afectar a Estados Unidos», ha indicado.