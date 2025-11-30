Maduro se debilita al perder aliados en el Caribe y América Latina

Nicolás Maduro se va quedando solo y debilitado, nada menos que en sus propias narices frente a las turbulentas aguas del mar Caribe tomadas por la fuerza armada de Estados Unidos, donde su aliado y amigo Ralph Consalves, el primer ministro de San ... Vincent y las Granadinas, fue derrotado este jueves en las elecciones de la isla antillana tras 25 años en el poder.

Ralph Gonsalves, un político vincentino líder del partido ULP (Partido de Unidad Laborista) de 79 años, era un amigo fiel de la familia presidencial de Maduro, su mujer Cilia Flores y sus sobrinos, hasta que terminó la larga luna de miel caribeña el pasado jueves cuando Godwin Friday del partido centroderechista ganó los comicios, poniendo fin al prolongado gobierno izquierdista y chavista.

Desde el año 2000 cuando Gonsalves asumió la jefatura de la isla afiliada a la comunidad británica comenzó a tejerse la relación con el entonces presidente Hugo Chávez y su gobierno y luego con Maduro. Todos los años visitaba Caracas y llegó a presidir el Caricom de 14 miembros.

Noticia Relacionada Trump sube aún más la presión a Maduro al «cerrar» el espacio aéreo de Venezuela David Alandete y Andrés GErlotti slusnys «Sólo hemos empezado a matar narcoterroristas», advierte el Pentágono

La isla británica solo tiene una población de 100.000 habitantes pero su voto vale tanto en la OEA y la ONU como el de EE.UU. por lo que su votación y su influencia en el Caribe se alineaba siempre a favor del régimen chavista. Así se demostró en su votación registrada a lo largo de los 25 años.

Un refugio frustrado

A cambio, el régimen de Maduro, que acariciaba alguna vez refugiarse en la isla paradisíaca de su aliado Gonzalves, fue cimentando la infraestructura de la isla para ese momento. Maduro y su mujer Cilia Flores financiaron la construcción del aeropuerto de Sant Vincent y otras obras sociales de la isla caribeña.

Sin embargo, el financiamiento de Venezuela ya no fue suficiente para que Gonsalves siguiera en el poder. El opositor Friday, del Nuevo Partido Democrática (NPD), logró desbancarlo y tener la mayoría del parlamento (15 de 14 escaños) en los comicios de la semana pasada. Gonsalves se quedó con el único escaño de su partido.

Maduro ha condonado la deuda petrolera de Sant Vicente y de la República Dominicana y estos dos países le han dado la espalda.

Maduro presenta el síndrome del ser abandonado después de haber comprado la voluntad de otros durante años. Incluso ha amenazado al Gobierno de Trinidad y Tobago con atacarle por haber facilitado su territorio para instalar una base militar de EEUU. Igual tono ha sido con Guyana, más allá de la reclamación territorial legítima del Esequibo, que después de beneficiarse con los créditos blandos del suministro petrolero venezolano de Petrocaribe (2% de interés en 20 años) le dan la espalda.

Los negocios del hondureño Manuel Zelaya, al haber sido puesto por Maduro como jefe de Petrocaribe, tampoco le han dado resultados positivos para mantenerse en el poder en Caracas.

En las últimas elecciones celebradas en América Latina destaca la consolidación del partido de Javier Milei en las legislativas celebradas en Argentina el pasado mes de octubre, golpeando al peronismo y al kirchnerismo, en estos momentos hundidos en la ola de condenas y denuncias sobre corrupción.

«La elecciones en San Vicente y las Granadinas, los comicios legislativos de medio término en Argentina, la paliza que recibió la izquierda en Chile (queda la segunda vuelta, que se celebrará el 14 de diciembre) y el fin de 20 años de socialismo en Bolivia son la marcha fúnebre de la izquierda derrotado», afirma Arturo McFields Yescas, exembajador de Nicaragua ante la OEA, en Panampost.

Según Mcfields, la caída del régimen de Venezuela será fundamental para la libertad de América Latina. «No solo se trata de liberar a este país de la miseria, el narcotráfico y terrorismo. No. Se trata del principio del fin de las dictaduras de Nicaragua y Cuba».

El también periodista nicaragüense asegura que «las dictaduras no son eternas tienen fecha de caducidad. El principal problema es que no todas caen por los votos o procesos convencionales. Hay regímenes donde ya se intentó de todo y la única opción es la fuerza militar. No es la mejor, pero es la única».

De Chile a Bolivia

En Chile ganó la primera vuelta la comunista Jeannette Jara pero José Antonio Kast, el candidato derechista, aparece como favorito para la segunda vuelta según las encuestas.

En Bolivia, Rodrigo Paz ha dejado atrás dos décadas de izquierdismo, dominadas por el partido MAS, y ha roto con el aislamiento internacional. El nuevo presidente ha retomado las relaciones diplomáticas con Israel y Estados Unidos, y ha restablecido contactos con el FMI, el BID y el Banco Mundial.

Para McFields, Brasil y Colombia siguen por el mismo camino de cambiar de color el próximo año de cara a las elecciones previstas del 2026. «Colombia dice hasta nunca Petro. El peor presidente de la historia reciente de ese país se va en 2026 dejando la patria en llamas. Colombia se cae a pedazos por las drogas, el crimen y la corrupción gubernamental. Petro no fue un servidor del pueblo sino un adversario», asegura el analista.

En cuanto a Brasil, »Lula se prepara para hacer sus maletas en 2026. El líder del partido de los trabajadores no logró cumplir sus promesas económicas y se dedicó a defender tiranos y terroristas», mantiene McFields.