Maduro se debilita al perder aliados en el Caribe y América Latina

El mapa de la región tiende a teñirse de azul hasta la Patagonia y no de rojo con la última elección de la isla San Vincent y las Granadinas, que dejaron de ser chavistas

Trump habló por teléfono con Maduro la semana pasada, según 'The New York Times'

Nicolás Maduro con Ralph Consalves
Ludmila Vinogradoff

Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

Nicolás Maduro se va quedando solo y debilitado, nada menos que en sus propias narices frente a las turbulentas aguas del mar Caribe tomadas por la fuerza armada de Estados Unidos, donde su aliado y amigo Ralph Consalves, el primer ministro de San ... Vincent y las Granadinas, fue derrotado este jueves en las elecciones de la isla antillana tras 25 años en el poder.

