Maduro arremete contra la gobernadora de Puerto Rico: «Si va a invadir a Venezuela venga de primera»

La mandataria aseguró que el gobierno de la isla está comprometido con la lucha contra el narcotráfico

Trump estudia planes de ataque dentro de Venezuela como parte de la guerra al narco

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante una rueda de prensa
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante una rueda de prensa efe
Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

Corresponsal en Caracas

Nicolás Maduro arremetió contra la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, por acoger la flota naval de Estados Unidos en la isla y la amenazó con enfrentarla a las chavistas por manifestar su respaldo a la lucha contra el narcotráfico.

«La gobernadora dijo que ... Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. Se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: 'si usted dice que va a invadir a Venezuela venga de primera'«, expresó el mandatario en una entrevista difundida este martes por el canal ruso RT.

