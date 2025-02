Macron urge a modificar y endurecer su proyecto de Ley sobre inmigración

El Gobierno francés ultima una reforma de su proyecto de Ley sobre la inmigración, incluyendo, como ha pedido expresamente Emmanuel Macron, medidas policiales y judiciales duras contra las amenazas terroristas y el yihadismo.

La aprobación de una nueva Ley para regular la inmigración estaba prevista desde hace meses. Tras el lanzamiento de la guerra terrorista de Hamás contra Israel y la multiplicación de atentados yihadistas, no solo en Francia, Macron ha considerado muy urgente revisar el primer proyecto de Ley para incluir nuevos delitos y una nueva legislación actualizada contra las amenazas terroristas, islamistas y de otra naturaleza.

El nuevo proyecto de Ley, revisado y endurecido, incluirá nuevos recursos legales para combatir amenazas tradicionales y de nuevo cuño.

-Castigar con más eficacia la ideología yihadista, con varios capítulos expresamente consagrados a esa amenaza, tan actual.

-Poder expulsar con más rapidez la presencia en el territorio nacional de individuos que pudieran constituir una amenaza para el orden público. Amenaza confirmada por los atentados de Arras y Bruselas.

-Poder combatir con más eficacia las amenazas potenciales de residentes extranjeros, que no respeten los principios de la República o hayan violado la libertad personal, la libertad de expresión, la igualdad entre hombres y mujeres.

-Castigar con mayor rapidez a los individuos, franceses o inmigrantes, que pretendan hacer prevalecer sus convicciones religiosas sobre las leyes de la República.

-Controlar de manera mucho más eficaz a los sospechosos de amenazas potenciales.

Los servicios de seguridad del Estado tienen fichados a unas 20.000 personas, mayoritariamente franceses de distinta sensibilidad cultural y religiosa, sospechosas de radicalización potencialmente terrorista. 2.850 sospechosos, inmigrantes, tienen una documentación, en regla. La nueva Ley proyecta una vigilancia mucho más estricta de esa nube tóxica. Según las primeras filtraciones, la mera posesión, en un teléfono móvil, de fotos de decapitación difundidas por el Estado islámico pudiera ser motivo de sospecha y posible investigación judicial.

Revisar y recortar ayudas

En Francia viven unos 410.000 inmigrantes sin papeles, beneficiándose de ayudas públicas, alimenticias y sanitarias. El proyecto de Ley se propone revisar y recortar, previsiblemente, esas ayudas, con el fin de «hacer menos atractivo el destino Francia».

Élizabeth Borne, primera ministra, espera poder votar el nuevo proyecto de Ley con relativa rapidez, tras su primera lectura parlamentaria a primeros de noviembre.

La guerra de Hamás contra Israel y los recientes atentados y amenazas terroristas han sido el detonador de una reforma legislativa de extrema urgencia, que también tiene objetivos más modestos pero igualmente esenciales.

Emmanuel Macron no tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (AN), primera cámara del Parlamento francés. Y está gobernando, a salto de mata, recurriendo de manera sistemática al artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar un proyecto de Ley con un simple decretazo, si no se presenta y aprueba una moción de censura.

Macron espera contar con el voto y apoyo parlamentario de Los Republicanos (LR, derecha tradicional), ampliando su mayoría hacia la derecha. Se trata de una maniobra que pretende aislar a la extrema derecha de Marine Le Pen y a la oposición de izquierda y extrema izquierda, muy minoritaria y dividida.