Suscribete a
ABC Premium

Macron nombra un nuevo Gobierno para Francia bajo la amenaza de ser tumbado en los próximos días

El presidente francés da el visto bueno a la propuesta del primer ministro, Sébastien Lecornu

Los franceses piden la guillotina política para Macron

El primer ministro, Sébastien Lecornu, susurra al presidente Emmanuel Macron
El primer ministro, Sébastien Lecornu, susurra al presidente Emmanuel Macron Afp
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Horas antes de iniciar su viaje a Egipto, para participar en las ceremonias del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, negociado por Donald Trump, Emmanuel Macron aprobó la formación del nuevo gobierno de Francia que le propuso Sébastien Lecornu, primer ministro, ... amenazado de censura cuando se presente ante la Asamblea Nacional (AN), martes o miércoles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app