Suscribete a
ABC Premium

Macron denuncia la agresividad militar creciente de Putin

El presidente realiza en la primera cadena de radio francesa un análisis pedagógico de los proyectos de negociación a varias bandas

Morir o no por la patria, el debate nacional en Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron
El presidente francés, Emmanuel Macron AFP
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Emmanuel Macron estima que Francia y Europa son víctimas de la «agresividad militar» de la Rusia de Putin, calificada de «potencia imperial» con ambiciones «coloniales».

En unas declaraciones muy fuera de lo común a RTL, primera cadena de radio francesa, a muy primera ... hora de la mañana del martes, el presidente francés ha hecho un análisis pedagógico de los proyectos de negociación a varias bandas, Rusia, EE.UU., Ucrania, Unión Europea, saliendo al paso de «espejismos peligrosos», insistiendo en las «amenazas crecientes».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app