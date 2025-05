Macron conmemora la capitulación nazi afirmando que es necesario seguir luchando para defender las amenazas actuales

El 8 de mayo de 1945, a las 3 de la tarde, todas las campanas de las iglesias de Francia comenzaron a repicar para celebrar la capitulación de la Alemania nazi. Ochenta años más tarde, Emmanuel Macron celebró con una solemnidad esa fecha histórica, ... la tarde del jueves, subrayando que la paz y la libertad vuelven a estar amenazadas en Europa.

El presidente de la República dio a las ceremonias tradicionales una gravedad particular.

Ante la gran estatua del general Charles de Gaulle, al principio de la avenida de los Campos Elíseos, Macron recordó el puesto capital del fundador del régimen en la resistencia, reconquista y reconstrucción de Francia. Tras depositar una corona de flores al pie de la imagen en piedra del general, el presidente declaró: «Ochenta años más tarde, no hemos cesado de defender la paz y la libertad. No podemos; la paz y la libertad vuelven a estar amenazadas».

Tras ese recuerdo, central, el presidente abrió el tradicional desfile militar hasta el Arco del Triunfo que recuerda las victorias militares de Napoleón. Depositando varias coronas de flores, Macron recordó a los muertos franceses y aliados durante la Segunda mundial y rindió homenaje a los últimos hombres y mujeres que participaron en aquel épico combate, insistiendo en las «turbulencias» que hoy amenazan los grandes logros del 8 de mayo de 1945: la Organización de Naciones Unidas, la declaración universal de los derechos del hombre, el inicio de la libertad de los pueblos colonizados…

«Pero no debe cesar nuestro combate, no puede cesar, en defensa de nuestros ideales, nacionales y universales», afirmo Macron, para subrayar que, hoy, a su modo de ver, el futuro de la libertad y la prosperidad de Europa pasan por un «gran salto adelante»: «Para que no haya nunca más una Francia contra Alemania, ni una Alemania contra Francia, debemos conseguir que Francia y Alemania, unidas, sean un pilar de la Europa de las luces de nuestro tiempo».

Aludiendo a las «convulsiones sistemáticas» que están destruyendo el orden mundial nacido hace ochenta años, Macron terminó su discurso solemne con un llamamiento de lucha y solidaridad entre los grandes aliados europeos: «No hemos terminado, no terminaremos nunca de luchar por la victoria y defender la paz contras las amenazas que pesan sobre ellas. Si alguien pensaba que esas amenazas eran cosa del pasado, los últimos años nos han recordado su actualidad. Nunca terminaremos de afirmar el puesto de Francia en la defensa de nuestra independencia y nuestra libertad. Así aseguramos la perennidad de Francia, hoy como ayer, siempre. Y Francia con Europa, la Europa de nuestra libertad y nuestra paz».