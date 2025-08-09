Macron apoya a Zelenski contra Putin y Trump

«El futuro de Ucrania no se puede decidir sin los ucranianos», declaró Emmanuel Macron la tarde del sábado, aspirando a liderar un frente europeo solidario con Volodímir Zelenski, enfrentándose de manera frontal al «dictado» de Donald Trump y Vladímir Putin.

Tras la primera ... declaración del presidente ucraniano, anunciando que Ucrania no podría aceptar que Putin y Trump «negociasen» la «entrega» a Rusia de territorios nacionales ucranianos, el presidente francés sostuvo varias conversaciones a varias bandas.

Con Zelenski, Macron acordó «armonizar» posiciones sobre el futuro territorial de Ucrania.

Con Friedrich Merz, canciller de Alemania, y Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, el presidente francés intentó organizar una suerte de frente europeo favorable a la defensa de la integridad territorial ucraniana.

El trío Macron, Merz y Starmer lideran la posición favorable a Ucrania. Por el contrario, entre los veintisiete miembros de la Unión Europea (UE), existe un importante grupo de países, liderados por Víktor Orban, el líder ultra conservador húngaro, que apoya las posiciones de Putin y Trump en todos los terrenos estratégicos donde se juega el futuro de Ucrania y el futuro de Europa.

La Francia de Macron, la Alemania de Merz y el Reino Unido de Starmer, apoyan Zelenski y su defensa de la libertad e integridad territorial ucraniana. Sin embargo, numerosos analistas militares se preguntan si Ucrania será capaz de defender su integridad si Trump anula o recorta de manera muy severa la ayuda militar de los EE.UU.

En su declaración personal de apoyo a Zelenski, Macron también ha insistido en la dimensión continental, europea, de los imprevisibles «chalaneos» entre Putin y Trump, declarando: «Los europeos forman parte indispensable de la solución de la crisis donde está en juego su propia seguridad».

Ante el riesgo bien conocido del «alejamiento» de los EE.UU. de la Alianza Atlántica, la OTAN y la seguridad de Europa, Macron, Merz y Starmer comenzaron a negociar, hace meses, un proyecto de seguridad propio, europeo, fundado en los arsenales nucleares de Francia y el Reino Unido.

Se trata de una ambición a medio y largo plazo, pero indisociable de las negociaciones de Trump y Putin sobre el futuro de Ucrania y la seguridad de Europa, víctima del alejamiento de Washington y el crecimiento espectacular de las derechas ultras y extras, partidarias del «entendimiento» con la Rusia de Putin.