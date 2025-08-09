Suscribete a
Macron apoya a Zelenski contra Putin y Trump

El presidente de Francia aspira a liderar un frente europeo solidario con su homólogo ucraniano, para lo que está llevando a cabo conversaciones a varias bandas

Zelenski reitera a Putin y a Trump que Ucrania no entregará territorio a cambio de la paz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ansgar Haase/dpa

«El futuro de Ucrania no se puede decidir sin los ucranianos», declaró Emmanuel Macron la tarde del sábado, aspirando a liderar un frente europeo solidario con Volodímir Zelenski, enfrentándose de manera frontal al «dictado» de Donald Trump y Vladímir Putin.

Tras la primera ... declaración del presidente ucraniano, anunciando que Ucrania no podría aceptar que Putin y Trump «negociasen» la «entrega» a Rusia de territorios nacionales ucranianos, el presidente francés sostuvo varias conversaciones a varias bandas.

