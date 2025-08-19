Macron advierte de que Putin no cumple sus promesas: «Es un ogro que necesita seguir devorando»

El mandatario francés, Emmanuel Macron, afirma que la presencia rusa provoca la inseguridad de los pueblos europeos

«Vladimir Putin es un ogro que necesita continuar devorando para sobrevivir», ha declarado Emmanuel Macron tras la cumbre de Washington, lanzando una advertencia grave sobre el futuro de la seguridad de Europa.

En unas declaraciones a NBC, cadena americana, y LCI / TF1, primeras cadenas de tv francesas, Macron agregó última hora de la mañana del martes: «Desde el 2007 / 2008, el año de su intervención en Georgia, el presidente Putin ha cumplido raramente sus promesas, comportándose sistemáticamente como el presidente de una potencia desestabilizadora. Lleva años cambiando o intentando cambiar las fronteras de naciones independientes».

A juicio del presidente de Francia, primera potencia atómica europea, Putin se comporta de manera inquietante para el futuro de todo el continente europeo: «Rusia se ha convertido durablemente en una potencia de desestabilización, una amenaza potencial para muchos de nosotros. Un país que invierte el 40 % de sus presupuestos del Estado en equipos militares, movilizando unos ejércitos de un millón trescientos mil soldados no se convertirá fácilmente en un Estado democrático al día siguiente. Putin es un ogro a las puertas de Europa, que necesita seguir devorando para existir. Es un predador peligroso. No digo que vaya a atacar a Francia mañana. Pero si es una amenaza para todos los europeos».

Con motivo del aniversario del Desembarco aliado, en Francia, en la recta final de la Segunda guerra mundial, Macron insistió en la gravedad de la amenaza rusa: «Vivimos una nueva era diplomática, grave y peligrosa para la seguridad de los pueblos europeos»