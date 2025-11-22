Macron advierte de que la cumbre del G20 está en riesgo: «Podría estar llegando al final de un ciclo»

El papel del G20 en la resolución de las crisis económicas se ve amenazado por las fracturas geopolíticas y la competencia, han advertido los líderes el sábado en una cumbre en Sudáfrica boicoteada por Estados Unidos.

Los líderes europeos que asistieron a la cumbre ... del G20 —la primera celebrada en África— también se esforzaron al margen para responder a un plan unilateral impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania en términos que favorezcan a Rusia.

«Estamos luchando por resolver grandes crisis juntos en esta mesa» y «el G20 podría estar llegando al final de un ciclo», advirtió el presidente francés, Emmanuel Macron, a sus colegas líderes al inicio de la cumbre.

«Sin duda, el camino por delante es difícil», coincidió el primer ministro británico, Keir Starmer, y añadió: «Necesitamos encontrar maneras de volver a desempeñar un papel constructivo hoy frente a los desafíos mundiales».

El primer ministro chino, Li Qiang, afirmó que «el unilateralismo y el proteccionismo están descontrolados» y que «mucha gente se pregunta qué está sucediendo exactamente con la solidaridad global».

El anfitrión de la cumbre, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, restó importancia a la ausencia de Trump y argumentó que el G20 seguía siendo clave para la cooperación internacional.

«El G20 subraya el valor y la relevancia del multilateralismo. Reconoce que los desafíos que enfrentamos solo pueden resolverse mediante la cooperación, la colaboración y la asociación», declaró Ramaphosa.

El G20 está compuesto por 19 países, además de la Unión Europea y la Unión Africana, y representa el 85% del PIB mundial y dos tercios de su población.

Paz «justa» en Ucrania

Sin embargo, la cumbre de Johannesburgo se vio empañada por el boicot estadounidense, y el presidente chino, Li, sustituyó al ausente presidente Xi Jinping, mientras que Rusia envió a un funcionario del Kremlin, Maxim Oreshkin, en lugar del presidente Vladímir Putin, quien es buscado por el Tribunal Penal Internacional.

Los líderes presentes adoptaron una declaración de la cumbre del G20 al comienzo de la reunión, que abordaba temas como el clima, la energía, la sostenibilidad de la deuda y un pacto sobre minerales críticos, además de un llamado conjunto a una paz «justa» en Ucrania, la República Democrática del Congo, Sudán y el «Territorio Palestino Ocupado».

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, quien sustituyó al presidente ausente Javier Milei, aliado de Trump, objetó la forma en que se enmarcan ciertos temas geopolíticos en el documento, específicamente el conflicto israelí-palestino.

Sin embargo, Ramaphosa señaló que esto no impidió que los participantes adoptaran la declaración, entre los que también se encontraban el primer ministro indio, Narendra Modi; el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Tan pronto como finalizó la ceremonia inaugural, Starmer, Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, se apresuraron a reunirse para discutir el plan de Trump para Ucrania. Esta reunión se amplió rápidamente para incluir a otros líderes de Europa, Australia, Canadá y Japón, según informó un funcionario de la UE.

«Estamos trabajando para que el plan estadounidense sea más viable, basándonos en el diálogo previo», declaró a AFP una fuente diplomática europea. Las fuentes indicaron que hubo cierta comunicación con Washington, pero no hay planes de que ningún líder viaje a Ucrania para reunirse con Trump.

EE.UU. acoge la próxima cumbre del G20

El viernes, tras una llamada con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Macron, Starmer y Merz enfatizaron que cualquier plan para Ucrania necesitaba el «apoyo conjunto y el consenso de los socios europeos y los aliados de la OTAN».

Trump ha declarado que quiere que Kiev acepte sus propuestas de 28 puntos, que implican ceder territorio a Rusia y reducir el tamaño del Ejército ucraniano, para el jueves.

Si bien Estados Unidos no acudió a la cumbre de Johannesburgo porque, según afirmó, consideraba que sus prioridades, incluidas las comerciales y climáticas, contradecían sus políticas, aún tenía la intención de asumir el liderazgo del G20 en la próxima reunión.

Trump planea celebrar esa cumbre en 2026 en un club de golf de Florida de su propiedad. Washington ha declarado que enviará al encargado de negocios estadounidense de su embajada en Sudáfrica únicamente para la ceremonia de entrega del domingo.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamola, afirmó que sería necesario enviar a un funcionario de mayor rango y del «nivel adecuado». «El presidente de la República de Sudáfrica no entregará el poder al encargado de negocios estadounidense», declaró.